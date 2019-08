Unfall nach riskantem Überholmanöver

Drei Personen sind bei einem Unfall am Montagabend auf der B 13 leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Fahrenzhausener hatte riskant überholt und den Unfall verursacht, wie die Polizei Dachau mitteilte.

Haimhausen - Der Mazda-Fahrer war gegen 20 Uhr auf der B 13 in nördlicher Richtung unterwegs, als er einen vor ihm fahrenden Opel eines 52-jährigen Pfaffenhofner (Ilm) überholen wollte, der langsam hinter einer landwirtschaftlichen Maschine fuhr. Dabei übersah er den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog er sofort wieder auf seine Fahrspur zurück und prallte mit der rechten Front seines Pkw seines gegen das Heck links des Opel. Beide Autofahrer sowie die 36-jährige Beifahrerin im Opel wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro.

dn