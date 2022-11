Geballte kulturelle Vielfalt in einem Konzert: Chöre und Dorfmusik gestalten bunten Festabend

Von: Nico Bauer

Hier wurde es eng auf der Bühne: Zum Finale des Konzertabends standen alle Haimhauser Chöre und die Dorfmusik gemeinsam auf der Bühne. © nb

Die Gemeinde Haimhausen hat viel zu bieten und eine kulturelle Vielfalt wie kaum eine andere Kommune. Die geballte Kulturlandschaft brachte sich nun gemeinsam in das Festjahr 1250 Jahre Haimhausen ein mit einem Konzertprogramm.

Haimhausen – Auswärtige Besucher konnten bei der Veranstaltung in der Bavarian International School kaum glauben, dass alle Gruppen aus dem Ort kommen. Moderator Joe Vogl eröffnete den Abend mit der Haimhauser Dorfmusik, ohne die kulturell im Ort gar nichts geht. Danach gab es einen bunten Wechsel auf der Bühne mit dem Landfrauenchor, dem Chor Stimmbruch, dem Männerchor, dem Chor Quintessenz. Jede Gruppe stand im Laufe des Abends je zweimal auf der Bühne und so bunt wie die verschiedenen Ensembles war auch das musikalische Programm.

Das reichte von „Da Schimmidoud vo Dingldong (Landfrauenchor) über „Glory! Hallelujah“ (Männerchor) und „Über sieben Brücken musst du geh’n“ (Stimmbruch) bis zu „Viva La Vida“ oder „Tage wie diese“ (beies Quintessenz). Ein würdiger Schlusspunkt war dann das Finale, bei dem alle Chöre zusammen sangen und von der Dorfmusik begleitet wurden. Das große Zusammenspiel gab es bei dem Si Si Si Kanon“ und „Freude, schöner Götterfunken“. Das letzte Lied des Abends war die Bayernhymne, bei der dann das Publikum auch begeistert mitsang.

Die Chöre aus der Gemeinde zeigten nicht nur ihre breite Vielfalt beim Repertoire, aber eben auch das hohe Niveau bei mehrstimmigen, nicht leichten Liedern.

Das Konzert war definitiv ein weiterer Höhepunkt des Festjahres der Gemeinde. Die verschiedenen Gruppierungen steckten das Publikum mit der Freude am Singen an und gingen nach Hause mit der Hoffnung, dass vielleicht der eine oder andere Besucher selbst Lust bekommen hat, in dem einen oder anderen Verein mitzusingen.

Bürgermeister Peter Felbermeier war einer der begeisterten Zuschauer und dankte den verschiedenen Ensembles für die Darbietungen und ihre Arbeit. Die Haimhauser sind gerne stolz, anders als andere zu sein und bei der kulturellen Vielfalt passt das mehr denn je.

