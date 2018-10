Einen McDonalds wird’s nicht geben

300 Einladungen verschickte die Gemeinde an die Teenager Haimhausens, 14 kamen zur Jungbürgerversammlung ins Rathaus. Bürgermeister Peter Felbermeier war mit der Resonanz trotzdem zufrieden.

Haimhausen– „Da waren 13- bis 19-Jährige aus allen Schichten und Schularten dabei, alle sehr interessiert am Leben in der Gemeinde. Das sind ja Multiplikatoren, die auch die Themen ihrer Familien, Freunde und Bekannten eingebracht haben“, resümiert der Bürgermeister.

Das Interesse war derart groß, dass aus der Frageviertelstunde fast eine Fragestunde geworden war. Vor allem die Verkehrssituation in Haimhausen sowie die Versorgung mit alltäglichen Gütern waren große Themen. In lockerer Atmosphäre wurden Wünsche nach Tempo-30-Zonen oder Zebrastreifen laut. Doch das ist „nicht so einfach“, bemerkte der Bürgermeister. Denn hier kann die Gemeinde nicht allein entscheiden. Genauso wie beim Thema „bessere Busverbindungen“. Felbermeier: „Da bin ich sofort dabei. Aber ich kann da nur Wünsche äußern, mehr nicht.“

Auch beim Thema Versorgung kann die Gemeinde nur Angebote machen. Nachdem es bald keinen Tante-Emma-Laden in der Ortsmitte mehr geben wird, bemühe man sich um die Ansiedlung eines Supermarkts. „Aber die wollen alle eine Lage an einer überörtlichen Durchgangsstraße mit viel Verkehr“, so Felbermeier.

Als Anregung brachte die Jugend einen „Bücherschrank“ ins Gespräch: Dort legen Leseratten ihre ausgelesenen Bücher ab und holen sich von anderen neue Bücher. Also eine Art Selbstbedienungs-Bibliothek.

Nach der Fragestunde wollte der Jugendbeauftragte der Gemeinde, Marius Eisenmann, wissen, wo die beliebtesten Aufenthaltsplätze der Jugendlichen seien. Mit Abstand am häufigsten genannt wurde die denkmalgeschützte Brücke am Schloss. In drei Arbeitsgruppen wurden anschließend diese Themen bearbeitet: Verwendung des leeren Wasserpumpenhauses, Jugendprogramm der Gemeinde und die Ausstattung der Jugendplätze im öffentlichen Raum.

Bürgermeister Felbermeier versprach: „Wir werden alle Anregungen genau zur Kenntnis nehmen. Denn das Ziel der Jungbürgerversammlung ist ja, der Jugend eine Stimme zu geben.“ Aber einen Wunsch konnte Felbermeier gleich ausschließen: „Einen McDonalds wird’s bei uns so schnell nicht geben!“ Gottfried Möckl