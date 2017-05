16-jährige Radlerin schwer verletzt

Eine 16-jährige Schülerin ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der B13 schwer verletzt worden. Sie wollte die Bundesstraße überqueren, übersah dabei offenbar einen Mercedes und wurde von dem Auto erfasst.

Haimhausen–Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fahrenzhausen war auf der B 13 unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte die 16-jährige Haimhauserin mit ihrem Rad die Straße überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei den Mercedes und radelte auf die Straße. Trotz Vollbremsung und Ausweichversuch konnte der 21-Jährige einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Die Schülerin wurde nach dem Aufprall in den Grünstreifen geschleudert. Schwer verletzt kam sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Haimhausen sicherte die Unfallstelle. Am Pkw entstand Schaden von 3500 Euro und am Radl von 400 Euro.

dn