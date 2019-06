Sie wollen die Welt wieder in Ordnung bringen

Am Ende flogen traditionell die Hüte, genannt Baretts: 84 Schüler der Bavarian International School Haimhausen haben ihren Abschluss gefeiert. Jetzt geht‘s für viele hinaus in die Welt.

Haimhausen –84 Schülerinnen und Schüler aus 25 Nationen haben ihre High-School-Abschlüsse der Bavarian International School (BIS) aus den Händen von Schuldirektorin Dr. Chrissie Sorenson und John Barker, Leiter der Secondary School (weiterführende Schule), erhalten. Im Rahmen einer rund dreistündigen „Graduation Ceremony“ (Abschlussfeier) ließ sich der Jahrgang 2019 von rund 500 Gästen in der Sporthalle der BIS feiern.

„Wir sind die Generation, die die Welt wieder in Ordnung bringen muss“, sagte der Jahrgangssprecher Constantin Bauer unter großem Applaus. Der 18-jährige Haimhausener betonte, dass jeder Einzelne aus der „Class of ’19“ ein Freund geworden sei und dass diese BIS-Gemeinschaft für immer bestehen bleibe.

Für besondere Leistungen in und außerhalb der Schule wurden sieben Schüler ausgezeichnet: Clara Salih aus den USA mit dem Jon Ellwood Theory-of-Knowledge-Award, die beiden Deutschen Antonia Kazmeier und Stella Hiller mit dem Creativity-Action Service-Award, der Japaner Koichi Umino mit dem Service-Award, Selina Marilu Salihamidzic Copado aus Deutschland mit dem BIS-Community-Award, Honoka Abe (Japan) mit dem ECIS-Award sowie Maria-Letizia Freiin von Bibra (USA) mit dem Academic Excellence Award.

So wie Diversität an der Bavarian International School großgeschrieben wird, so gehen auch die diesjährigen Absolventen ganz unterschiedliche Wege. Jahrgangssprecher Constantin Bauer studiert beispielsweise an der Technischen Universität München Kern-, Teilchen- und Astrophysik, Nikolai Never entscheidet sich für die University of British Columbia in Kanada (Betriebswirtschaft), während Lina Pak zum Medizin-Studium an das University-College London geht. Kayla Schreiber aus Südafrika zieht es zum Studium der Genetik und Mikrobiologie nach Australien, Honoka Abe bleibt zum Musik-Studium in Deutschland. Ungewöhnlich: Die Finnin Katriina Talaslahti kombiniert ihre Karriere als Fußballprofi (Torhüterin beim FC Bayern München) mit einem Wirtschaftsstudium.

Viele BIS-Absolventen nehmen aber auch ein Übergangsjahr mit einer Mischung aus berufsorientierenden Praktika und sozialen Engagements. dn