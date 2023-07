22 Absolventen der Mittelschule Haimhausen feiern ihren Abschluss

Teilen

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für die Abschlussklasse der Mittelschule Haimhausen. © NB

22 Absolventen der Mittelschule Haimhausen feiern ihren Abschluss. Sieben Schüler freuen sich über ihren Einser-Schnitt.

Haimhausen – Allen Grund zum Feiern hatte die Abschlussklasse der Mittelschule Haimhausen. Mit 91 Prozent bestandenen Abschlüssen erreichten 22 junge Erwachsene ein weit überdurchschnittliches Ergebnis. Die Schüler aus den Gemeinden Haimhausen und Fahrenzhausen wurden von allen Seiten gelobt und die hohe Erfolgsquote knüpft nahtlos an die Erfolgsserie der Schule in den vergangenen Jahren an. Rektorin Cornelia Stock betonte, dass diese Leistung umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, mit welchen Herausforderungen die Mittelschule in den vergangenen Jahren wegen Pandemie, Schulschließungen und Fernunterricht konfrontiert war.

Von den 22 Schülern haben sieben eine Eins vor dem Komma, und die Besten unter ihnen wurde zusätzlich vom Landkreis Dachau ausgezeichnet. Acht weitere Schüler erhielten ein Zeugnis mit der Gesamtnote „gut“.

22 Absolventen der Mittelschule Haimhausen feiern ihren Abschluss

Nach dem Abschluss der Mittelschule werden die Wege der Schüler unterschiedlich verlaufen. Ein Teil wird eine weiterführende Schule besuchen, während andere einen Ausbildungsplatz haben. Die Bürgermeisterin von Fahrenzhausen, Susanne Hartmann, die auch für den Schulzweckverband sprach, ermutigte die Absolventen, dass es nie zu spät ist, einen Kurswechsel vorzunehmen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sie hat sich in verschiedenen Bereichen weitergebildet und neue Herausforderungen gesucht, bevor sie jetzt als Chefin im Rathaus der Nachbargemeinde Haimhausen gelandet ist. „Man kann auch nach zehn Jahren noch wechseln“, sagte sie, und: „ich habe immer dazugelernt. Mein Weg war nicht gerade, aber erfüllend.“

Die Abschlussfeier wurde durch humorvolle Erinnerungen des jungen Lehrers Florian Lugauer bereichert, der zum ersten Mal eine neunte Klasse zum Abschluss begleitete. Er erinnerte sich an die Blicke und Fragen der Schüler bei seinem Amtsantritt („Hat der schon einen Führerschein?“), an Vermutungen („Der ist jung und bestimmt streng“) und an Vorurteile gegenüber dem Fremden: „Ja, die Oberpfalz gehört auch zu Bayern.“ Humorvoll erinnerte er sich an den Fernunterricht und seine Vorteile, „weil ein junger Lehrer das Geräusch kennt, wenn er die Playstation einschaltet“. Und er fragte sich, warum nach dem markanten Geräusch im Fernunterricht meist die Internetverbindung abbrach.

Im Rahmen der Feier wurden auch die Jahrgangsbesten geehrt. Florian Hagn erreichte einen Notendurchschnitt von 1,5, gefolgt von Matthias Lautenbacher, Daria Romanova, Debora Csulak und Kilian Sedlmeier mit einem Notendurchschnitt von 1,7.