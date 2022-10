Gesundheitliche Gründe: Angelika Goldfuß gibt ihr Gemeinderatsmandat auf

Angelika Goldfuß (Zweite von links, nachdem sie von der Gemeinde den Ehrenamtspreis erhalten hatte) war acht Jahre lang geschätzte Gemeinderätin in Haimhausen. Nun hört sie auf. © sh

Der Gemeinderat Haimhausen erfährt eine gefühlte Zeitenwende mit dem Rückzug von Gemeinderätin Angelika Goldfuß. Sie beantragte ihre Mandatsniederlegung aus gesundheitlichen Gründen. Dem entsprach der Gemeinderat nun.

Haimhausen – Die Gemeinderätin der Überparteilichen Wählergemeinschaft bildete bislang eine Fraktion zusammen mit Christina Meckel, die das große Engagement von Angelika Goldfuß lobte. Sie betonte, dass die langjährige Kommunalpolitikerin als das „soziale Gewissen“ der Gemeinde Haimhausen gilt. Angelika Goldfuß hat den Verein „Miteinander – Füreinander“ gegründet, ist dort Vorsitzende und hat mit ihrem Herzensprojekt in gut 30 Jahren mit mehr als 400 000 Euro Spenden Haimhausenern in Notlagen geholfen.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, doch nach reiflichen Überlegungen und ärztlicher Empfehlung muss ich diesen Schritt gehen“, erklärte Angelika Goldfuß in ihrem Schreiben an Bürgermeister und Gemeinderat. Darin machte sie auch deutlich, das Ehrenamt der Senioren- und Sozialreferentin ebenfalls abgeben zu müssen. Diesen Posten hatte sie seit der Kommunalwahl 2020 inne. Die 2014 in den Gemeinderat eingetretene Goldfuß war von 2014 bis 2020 dritte Bürgermeisterin.

Nach der Feststellung des Rücktritts ist auch klar, dass ein alter Bekannter nun in den Gemeinderat zurückkehrt. Willi Welshofer wird in der nächsten Sitzung vereidigt und darf dann wieder bei allen Gemeindethemen mitentscheiden. Welshofer war von 2014 bis 2020 Gemeinderat der Grünen und wechselte dann zur ÜWG. Mit den drittmeisten Stimmen ist er nun der Nachrücker von Angelika Goldfuß. Nico Bauer

