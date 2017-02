Schlag mit der Bratpfanne

Zu einem handfesten Streit kam es am Mittwochabend zwischen zwei Asylbewerbern in der Asylbewerberunterkunft Haimhausen. Im Spiel war auch eine Bratpfanne.

Zwei jungen Männer waren sich am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in der Küche der Asylbewerberunterkunft Haimhausen in die Haare geraten. er Streit eskalierte derart, dass sich ein 17-jähriger Asylbewerber wohl nicht mehr anders zu helfen wusste, als sich mit einer Bratpfanne gegen seinen 26-jährigen Kontrahenten zu wehren, indem er ihm diese gegen die Schulter schlug. Die beiden Afghanen wurden bei ihrer Rangelei zwar nur minimal verletzt, dennoch erwartet beide jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

dn