Bürgermeister sauer: Aus dem Gewerbegebiet wird erstmal nichts

Von: Nico Bauer

17 Hektar groß sollte das Gewerbegebiet an der B 13 werden. Doch nach der Ablehnung des Wirtschaftsministeriums wird es nicht realisiert. © nb

Aus dem Gewerbegebiet an der B13 wird erstmal nichts. Haimhausens Bürgermeister findet deutliche Worte in Richtung Wirtschaftsministerium.

Haimhausen – Seit 2008 ist Peter Felbermeier Bürgermeister der Gemeinde Haimhausen und ein kurzes Schreiben aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium ist seine größte Niederlage. Ihm wurde mitgeteilt, dass ein geplantes Gewerbegebiet an der Bundesstraße B 13 unweit der A92-Autobahnauffahrt Unterschleißheim erstmal nicht realisierbar sei.

„Vor 2030 wird das nichts“, sagt Felbermeier, der sich ein Stück weit verschaukelt fühlt. Die Gemeinde hatte einen Ortstermin mit Roland Weigert, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums. Nach dieser Besprechung war Bürgermeister Peter Felbermeier extrem optimistisch, das 17 Hektar große Gewerbegebiet aufs Gleis setzen zu können. Die Gemeinde hatte bereits Zusagen für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke und durchaus spannende Anfragen. Von besagtem Staatssekretär bekamen die Gemeindevertreter auch Hinweise, wie man in dem Antrag auf Ausweisung eines Gewerbegebietes argumentieren solle.

Nun erreichte die Gemeinde aber aus dem Wirtschaftsministerium die Absage. Ein Grund ist das vom Wohngebiet Haimhausen abgeschnittene Gewerbegebiet. Eine Option wäre eine Ausweitung des Wohngebietes an den Gewerbebereich heran, was dann aber durch Wertsteigerung die Besitzer der Felder etwa durch eine wesentlich höher angesetzte Grundsteuer extrem belasten würde.

Das Argument der Gemeinde, dass sich Haimhausen sowohl in Sachen Wohnen als auch Gewerbe nur Richtung Osten erweitern könne, wurde in der Ablehnung des Wirtschaftsministeriums kurioserweise als Gegenargument genutzt: „Bei der Gewerbeansiedlung in diesem Bereich hätte die Gemeinde keine Perspektiven für eine Erweiterung der Wohnbebauung mehr.“ Für die Gemeinde klingt das wie purer Hohn.

Als weitere Option wurde der vierspurige Ausbau der Bundesstraße B 13 genannt. Diese Straße verläuft vierspurig an Unterschleißheim vorbei und endet wenige hundert Meter nach der Autobahnauffahrt. Bis zu dem Gewerbegebiet fehlt ein knapper Kilometer. Das bringt Bürgermeister Peter Felbermeier richtig auf die Palme: „Was ist die Nähe zur vierspurigen Straße? Der Begriff ‚nah’ ist nicht genau definiert.“ Die Bundesstraße zwischen Unterschleißheim und Fahrenzhausen mit dem weiteren Weg über Pfaffenhofen nach Ingolstadt soll mittelfristig auf vier Spuren erweitert werden. Deshalb sagt der Bürgermeister, dass sich das Gewerbegebiet bis etwa 2030 erledigt haben dürfte.

Für den Rathauschef ist die aktuelle Entwicklung frustrierend, weil man seit zehn Jahren um das Gewerbegebiet kämpfe und damit die Hoffnung verbinde, durch die Gewerbesteuereinnahmen finanziell gesichert in die Zukunft sehen zu können: „Ich komme mir vor wie bei einem 100-Meter-Lauf, bei dem ich nach 95 Metern stehen bleiben muss.“