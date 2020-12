Drei Sterne fürjunge Klimaschützer

Die Bavarian International School (BIS) erhält eine hohe Auszeichnung im Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Bei der virtuellen Ehrung gab es ein Lob von gleich zwei Ministern.

„Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ – so darf sich die Bavarian International School (BIS) in Haimhausen bezeichnen. Bewertet wurden die Projektarbeiten der Schüler in den Bereichen Müllvermeidung, Biodiversität und Nachhaltigkeit, wie die BIS in einer Pressemitteilung erklärte.

An der BIS engagieren sich alle Schüler am Projekt Umweltschule, dazu gibt es spezielle Gruppen je Schulbereich: die Grundschüler vom City Campus in München („Eco-Club“) und in Haimhausen („Eco-Agents“) sowie die Schüler der Oberstufe („Green Team“). Bei der virtuellen Ehrung lobte Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, die Schüler als „Vorbilder, die Nachhaltigkeit vorleben“. Prof. Dr. Michael Piazolo, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, sagte: „Wer Umwelt schätzt, der schützt sie auch. Deswegen ist der Bereich Umweltschutz in unseren Schulen besonders wichtig. Macht weiter so, nicht nur in der Schule, sondern auch draußen im Leben.“

Das Projekt wird von den beiden Ministerien in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) umgesetzt und erhielt die offizielle Anerkennung von der UNESCO. „Wir sind sehr stolz, dass wir jetzt die höchste Auszeichnung mit drei Sternen erreicht haben. Das zeigt die hohe Bedeutung der Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit an der BIS”, sagt Emma Morris. Die britische Lehrerin leitet das Projekt und arbeitet dabei sehr eng mit ihren Kollegen Monica Godoy Hidalgo (City Campus), Andi Pichler and Kim Kermath (Haimhausen Campus) zusammen.

Zu den Zielen des jungen Klimaschutzaktivisten zählen die plastikfreie und papierlose Schule, das Erreichen der CO2-Neutralität, die Vermeidung von Müll und ein Bewusstsein für Gesundheit und Ernährung. Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit erreichen alle Mitglieder der BIS-Gemeinschaft: Schüler, Lehrer, Eltern, lokale Partner und Vereine, so die BIS. Den „Green Teams“ sei es wichtig, an jeden Einzelnen zu appellieren, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. dn