Kunst an 16 verschiedenen Orten

Eine unberührte Natur, eine schöne Mooslandschaft, ein stilvolles Rokokoschloss: Das zog früher viele Künstler nach Haimhausen. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Dorf zur Künstlerkolonie. Die Tradition hält bis heute an: Noch immer leben und arbeiten in Haimhausen viele Künstler. Jetzt ließen sie für ein Wochenende die alten Zeiten wieder aufleben.

Haimhausen – Bei der Biennale Haimhauser-Art verwandelte sich der Ort in eine Galerie. „Wir wollen zeigen, dass wir immer noch da sind“, erklärte Künstlerin Mette Therbild bei der Eröffnung der Veranstaltung. „Unser Ziel ist es, die Kunst in den Ort zu bringen. Wir bieten Kunst zum Anfassen.“ Gemeinsam mit Mitstreitern des Haimhauser Kulturkreises hatte Therbild die Veranstaltung organisiert. 32 Künstler präsentierten an 16 verschiedenen Orten ihre Werke – und viele Haimhauser ließen es sich Abend nicht nehmen, durch die Ausstellungen zu flanieren.

„Viele Gäste sind auch von auswärts gekommen“, berichtet Therbild. „Wir sind sehr zufrieden.“ Vor allem bei der Brauerei und im Bereich der Haupt- und Dorfstraße war einiges geboten. In Künstlerateliers, aber auch an Orten wie dem Sudhaus der Brauerei, dem Rathaus oder der Amper-Residenz waren Gemälde, Fotografien, Installationen, Skulpturen, Bildhauerarbeiten, Schmuckkunstwerke und vieles mehr zu sehen. Für die Organisatoren war es nicht leicht, alles unterzubringen.

Haimhauser-Art findet alle zwei Jahre statt, 2016 standen noch Räumlichkeiten im Gewerbegebiet zur Verfügung. Nach dem Brand vergangenes Jahr sind diese jedoch weggefallen. „Wir haben zwölf Plätze verloren und deshalb sogar überlegt, ob wir die Veranstaltung ausfallen lassen müssen“, sagt Therbild. „Aber wir konnten Ausweichmöglichkeiten finden.“ Die Künstler sind zusammengerückt, viele teilen sich Ausstellungsorte, man kennt sich sowieso. „Ungefähr 80 Prozent der Künstler kommen aus der Region“, erklärt Therbild. Bei der Auswahl der Künstler legte der Kulturkreis Wert darauf, dass die Teilnehmer „ein gewisses Niveau haben“. Ansonsten gab es kaum Vorgaben: „Die Stile sind sehr unterschiedlich“, sagt Mette Therbild.

Sie selbst stellte Bilder aus, die sie in den 80er Jahren geschaffen hatte, als sie in England auf einem College Kunst studiert hatte. Therbild hat sich dabei am Stil des Expressionismus orientiert, viele der Bilder sind zwar bunt, verbreiten aber trotzdem eine eher düstere Stimmung. „Sie thematisieren den ersten Golfkrieg“, erklärt Therbild.

Viele Künstler zeigten sozialkritische Werke. Karin Lübbers zum Beispiel thematisierte bei ihren Fotografien die Situation der Flüchtlinge. Dazu hatte sie Szenen aus der örtlichen Asylunterkunft fotografiert. Ihrem Projekt gab sie den Titel „Von der Hoffnung zur Hoffnungslosigkeit“. „Ich wollte die Probleme, mit denen die Menschen gerade zu kämpfen haben, verbildlichen“, sagt sie.

Mit im Atelier von Lübbers stellte auch King Panzu aus. Der junge Mann stammt aus dem Kongo und lebt in der Asylunterkunft in Haimhausen. Er hatte Kohlemalereien für Haimhauser-Art erstellt. Die Besucher blickten in die ausdrucksstarken Gesichter einer „verwirrten Generation“, gezeichnet von Angst und der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft.

Irene Horst wiederum behandelte die Flüchtlingsthematik mit einer Keramikinstallation. Sie hatte eine Fläche mit Erde erstellt und darauf Schädelköpfe aus Ton platziert – ein Symbol für die Menschen, die auf ihrer Flucht in der Wüste sterben.

Andere Kunstwerke hatten positivere Motive: Auf Dörthe von Haniels sehr detaillierten Radierungen, Grafiken und Zeichnungen waren beispielsweise der Dachauer Wasserturm oder das Schloss Blutenburg zu sehen.

Die Karlsfelder Künstlerin Liz Schinzler präsentierte in ihrer Sonderausstellung in der Kulturkneipe, die auch nach Haimhauser-Art noch weiter zu sehen ist, abstrakte Malereien mit Gletschern und isländischen Landschaften.

Abgerundet wurde Haimhauser-Art von einem abwechslungsreichen Musikprogramm. Zur Vernissage gab es „elektronische Stimmungsmusik“ von Johannes Jahn, am Samstagabend stand Musikkabarett von der Dachauer Band „Die Schönen und das Biest“ auf dem Programm. Am letzten Tag war Irish Folk Music von den „Barnstormers“ zu hören, außerdem traten die Sänger Bruno Hetzendorfer und Marlene Reiser auf.