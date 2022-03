Blutspendedienst zurück in Haimhausen

Teilen

Blutspendetermin: Bereitschaftsleiter Harry Tettinger (links) mit MdL Bernhard Seidenath (rechts), Bürgermeister Peter Felbermeier (Fünfter von links) und Geschäftsführer Paul Polyfka (rechts hinten) mit der BRK-Bereitschaft Haimhausen. © BRK

Seit 2007 hat das BRK in Haimhausen erstmals wieder die Möglichkeit zur Blutspende geschaffen. 176 potenzielle Spender waren angemeldet.

Haimhausen – Zufrieden schaute sich Bereitschaftsleiter Harry Tettinger in der Turnhalle der Bavarian International School (BIS) in Haimhausen um. Alle Liegen waren belegt, und auch die Plätze zur Aufnahme der Spenderdaten waren alle besetzt. 143 konnten tatsächlich spenden, darunter 80 Erstspender. Zwölf Personen ließen sich zudem von der Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) für eine Stammzellenspende typisieren.

Die BRK-Bereitschaft Haimhausen hatte sich optimal auf die Aktion vorbereitet. „Es war seit Längerem der Wunsch unserer Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten. Wir haben nur darauf gewartet“, berichtete Bereitschaftsleiter Harry Tettinger.

BRK-Bereitschaft organisiert Blutspendetermin bestens

Seit 2016 engagiert er sich in seiner Heimatgemeinde als HvO (Helfer vor Ort). Jetzt freute er sich, dass seine elf Bereitschaftsmitglieder die verantwortungsvolle Aufgabe der Blutspende übernehmen konnten und reibungslos organisierten und durchführten. Eingebunden waren auch zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Haimhausen.

Auch die BIS hatte sofort begeistert zugestimmt und stellte in den Ferien ihre Turnhalle kostenlos zur Verfügung. Der Geschäftsführer der BIS, Marco Dahl, nutzte auch gleich die Gelegenheit zur Blutspende – zum ersten Mal. „Es ist eine sehr gute Sache, die wir gerne unterstützen“, betonte er.

Unter den Erstspendern war auch Bürgermeister Peter Felbermeier. „Das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde ist großartig. Ich freue mich, dass wir somit unseren Bürgern die Gelegenheit zur Blutspende bieten können.“

Froh darüber war auch Günay Brandt. Nach 20 Jahren sei sie nun endlich wieder zur Blutspende gegangen, berichtet die Haimhauserin. „Als Berufstätige ist es optimal, die Möglichkeit dazu in der eigenen Gemeinde zu haben.“

Marko Hammer von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern war als Bindeglied von der AKB zu den Bereitschaften ebenfalls anwesend. Seit diesem Jahr ist er auch Vorstandsmitglied im BRK-Kreisverband Dachau.

Bernhard Seidenath, Landtagsabgeordneter und BRK-Kreisvorsitzender, lobte das Engagement: „Dass mehr als die Hälfte der Spender zum allerersten Mal in ihrem Leben Blut gespendet haben, ist doch der beste Beleg dafür, wie wichtig ein wohnortnahes Angebot ist.“

Dass die Bereitschaft als Verpflegung für die Spenderinnen und Spender diesmal sogar vegane Brötchen vorbereitet hatte, freute den BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka. Er sagte: „Auch das ist der Beweis, dass sich die Organisation unserer Blutspende-Termine immer weiterentwickelt.“

2016 hat das BRK Dachau die Durchführung der Blutspende vom Blutspendedienst München übernommen. Es bietet seitdem auch in den Landkreisgemeinden mehrmals im Jahr wohnortnahe Termine an.

Das Angebot wurde seitdem ständig erweitert. Mittlerweile sind es neben der Stadt Dachau sechs Landkreisgemeinden, in denen man mehrmals im Jahr Blut spenden kann. Zu Indersdorf, Petershausen, Vierkirchen und Karlsfeld kamen in diesem Jahr Altomünster und Haimhausen dazu. dn

Blutspendetermine

In der BIS in Haimhausen kann man am 5. Juli und am 31. Oktober wieder Blut spenden. Eine vorherige Online-Reservierung unter www.blutspendedienst.com ist erforderlich.