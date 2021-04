Brand eines Fahrsilos

An Gründonnerstag

Haimhausen – „Brand eines landwirtschaftlichen Stalls“, lautete die Einsatzmeldung für ein Großaufgebot von Feuerwehren und Rettungsdienst am Gründonnerstag gegen 18 Uhr. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung erkennbar, die von einem Hof in Hörgenbach ausging. Aus unbekannter Ursache war dort ein Fahrsilo in Brand geraten.