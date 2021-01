Brauereigelände soll neue Ortsmitte werden

Jetzt gibt es erste Überlegungen, wie das Areal der früheren Haimhauser Brauerei genutzt werden soll.

Haimhausen – Das Gelände der ehemaligen Brauerei neben dem Schloss ist das schönste Filetgrundstück, das Haimhausen zu bieten hat. Seit Donnerstagabend hat es ein erstes Gesicht bekommen – mit Stefan Hüglmaier. Der Investor der Firma Euroboden stellte sich dem Gemeinderat vor und reichte dem Gremium samt der Bevölkerung die Hand.

Hüglmaier traf den Ton für das wichtigste Wohnbauprojekt der kommenden Jahre. Das Unternehmen Euroboden, das mittlerweile das Filetgrundstück gekauft hat, präsentierte sich dem Gemeinderat mit einem Imagefilm über Bauprojekte in München. Die Kernaussage der emotionalen Bilder war, dass man nicht das Maximum des Möglichen nutzen möchte.

„Mein Anspruch ist eine Identität an der Stelle“, sagte Hüglmaier und betonte, dass sein Unternehmen keine beliebigen Wohnprojekte von der Stange bauen wolle. Der Investor machte deutlich, dass er mit dem ehemaligen Brauereigelände eine neue Ortsmitte für Haimhausen schaffen möchte. So soll das höchste Gebäude mit dem ehemaligen Sudhaus erhalten bleiben. Es biete sich für eine öffentliche Nutzung an. Hüglmaier kann sich da ein Café vorstellen, will aber den Bürgern das Wort geben.

+ Stefan Hüglmaier stellte seine Überlegungen dar. © nb

Die Gemeinde startet nun mit Fragebögen eine Bürgerbeteiligung. Hier können die Haimhausener Ideen und Wünsche äußern für dieses außergewöhnliche Projekt. „Wir wollen zuhören und dem Ort etwas zurückgeben“, war das Versprechen des Investors.

Die zurückhaltenden und doch Appetit machenden Worte kamen beim Gemeinderat sehr gut an. „Wir haben jetzt fünf Jahre nicht öffentlich gearbeitet, und ich habe erstmals das Gefühl, dass es so richtig losgeht“, schwärmte Bürgermeister Peter Felbermeier, „wir sind hier in superguten Händen.“ Er sei auch guter Dinge, dass man bereits im zweiten Quartal dieses Jahres erste Auswertungen der Bürgerbefragung präsentieren kann.

Das Bauprojekt auf dem ehemaligen Brauereigelände steht noch ganz am Anfang. Deshalb sagte Stefan Hüglmaier auch, dass er sich noch keinerlei Gedanken über künftige Gebäudehöhen gemacht habe. Er deutete an, dass bei einem guten Verlauf die Fertigstellung 2024 denkbar sei. Und Hüglmaier sagte, warum er das Gelände gekauft hat: „Wir wissen noch nicht, wie es geht. Aber wir glauben daran, dass es geht…“