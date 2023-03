Die CSU ist breiter und jünger aufgestellt

Von: Nico Bauer

Der enge Vorstand: Felix Szymanski, Alexander Graebsch, Martin Maier (hinten v.l.), Josef Heigl junior, Rupert Deger, Claudia Kops und Anton Rottmair (vorne v.l.). © nb

Neuwahl beim CSU-Ortsverband Haimhausen: Rupert Deger bleibt Ortsvorsitzender.

Haimhausen – Die CSU Haimhausen hat sich bei den Neuwahlen des Vorstands breiter und jünger aufgestellt. Unter dem im Amt bestätigten Vorsitzenden Rupert Deger hatte man keine Probleme, die nicht mehr zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder zu ersetzen.

Der bisherige Schatzmeister Anton Rottmair ist nun einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden. Er übernimmt die Position von Tanja Eberl. Der Ortsvorsitzende Rupert Deger bekam 38 von den 40 Stimmen der Mitglieder. Auch die drei Stellvertreter Josef Heigl junior, Anton Rottmair (je 38 Stimmen) und Claudia Kops (36) bekamen klare Zustimmung.

Neuer Kassier des Ortsverbands ist Alexander Graebsch, der 38 Stimmen bekam. Mit dem gleichen Ergebnis wurde Schriftführer Markus Maier gewählt, der Martin Müller beerbte. Auch die Position des Digitalbeauftragten wechselte von Claus Schiroky zu dem jungen Felix Szymanski. Komplettiert wird der Vorstand des Ortsverbands durch die Beisitzer Anita Demmler, Sebastian Feldhofer, Dirk Hupperich, Günther Kolbe, Thomas Kranz, Martin Müller, Matthias Vollmer und Peter Weihberg.

Zuvor hatte der alte und neue Ortsvorsitzende Rupert Deger erklärt, dass man in den vergangenen Jahren während der Corona-Pandemie die Demokratie am Laufen halten musste und nun wieder anschieben werde. Mit den Veränderungen der teilweise verjüngten Vorstandschaft möchte man sich breiter aufstellen. Deger sagte den Mitgliedern des 119 Mitglieder starken Ortsverbandes, dass man wieder neue Mitglieder werben müsse. Er machte auch deutlich, dass man künftig beim Neujahrsempfang mehr zuhören als reden wolle.

In einem neuen Format sollen verschiedene CSU-Arbeitsgruppen mit den in Vereinen und Institutionen engagierten Menschen aus der Gemeinde an verschiedenen Themen-Ständen ins Gespräch kommen und Meinungen hören.

Das passte auch in das Politikbild des Ortsvorsitzenden: „Wir müssen die menschliche Bedürfnispyramide wieder von unten ansehen.“ Man müsse dabei den veränderten Zeiten Rechnung tragen: „Unsere gewohnte gute, alte Zeit, in der sich meistens Glücksfälle aneinandergereiht hatten, weicht nun einer Phase, in der sich die Ernstfälle in den Vordergrund spielen.“

Rupert Deger deutete an, dass es durchaus eine Möglichkeit gebe für ein Geothermieprojekt, bei dem Wärme durch das heiße Wasser aus dem Erdinneren gewonnen werden kann. „Es gibt die Chance“, sagte der CSU-Chef. Für weitere Schritte in den Bereichen Umweltschutz und Energiegewinnung müsse man vor allem die Landwirte einbinden. Schließlich sind 84 Prozent der 28 Quadratkilometer Gemeindefläche Felder und Waldflächen.