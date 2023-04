Statt einer Chronik gibt‘s ein Tagebuch über das Haimhauser Jubiläumsjahr

Von: Nico Bauer

„Ich bin total begeistert, wie es geworden ist“, sagt Rathauschef Peter Felbermeier über das Erinnerungsbuch. © Nico Bauer

Zu einem klassischen Jubiläum gehören ein Fest und eine Chronik. Im Haimhausen ging man das 1250-jährige Bestehen etwas anders an. Gefeiert wurde über ein ganzes Jahr hinweg. Und nun im Nachhinein hat die Gemeinde das Erinnerungsbuch „Das Jubiläumsjahr“ produziert. Es soll als eine Art Tagebuch die Seele der Gemeinde Haimhausen zeigen.

Haimhausen – Bürgermeister Peter Felbermeier und Gemeinde-Geschäftsführer Florian Erath sagen unisono, dass bei den Planungen des Jubiläumsjahres die Erstellung einer neuen Chronik von Anfang an kein Thema war. „Mit der letzten Chronik ist unser Keller im Rathaus noch voll“, sagt Erath. Deshalb musste etwas Besonderes her, und die Idee war ein Buch über das Jubiläumsjahr mit den Veranstaltungen und den Menschen.

Haimhausen publiziert zum 1250-jährigen Bestehen eine Art Tagebuch zum Jubiläumsjahr

„Wir wollten so eine Art Tagebuch“, sagt Bürgermeister Peter Felbermeier, „aber eigentlich geht so etwas gar nicht.“ Dennoch hat man das Unmögliche versucht und sich bekannte Partner ins Boot geholt. In Haimhausen hat mit Karin Lübbers eine außergewöhnlich gute Fotografin ihr Atelier, und da lag es nahe, sie mit der Bebilderung des Jubiläums zu beauftragen. Das Buch ist dank Lübbers auch ohne das Lesen einer einzigen Zeile ein Erlebnis, denn das Element Bild war der zentrale Baustein.

Die Geschichten des Jahres vereint

Bürgermeister Peter Felbermeier erinnerte sich für die grafische Gestaltung an Tilo Wondollek, der vor einigen Jahren schon verschiedene Printprodukte für die Gemeinde gestaltet hatte. Den Text übernahm der Journalist Rudi Kanamüller, und alles zusammen ergab ein Projekt, für das es so kein klassisches Konzept gab. In den Bereichen Kulturelles, Historie, Sport, Kirche oder Soziales erzählte man die Geschichten des Jahres von Konzerten, Festakten, Theater oder auch den kleinen Festen. Zentrale Elemente waren das Theaterstück „Das Geheimnis von Haimhausen“ oder die Festwoche mit der irren Geschichte, dass die Haimhausener nach der kurzfristigen Absage des Festwirts ihr Zelt einfach selbst aufstellten.

Es werden besondere Persönlichkeiten vorgestellt

Aber so ein bisschen Chronik ist auch in diesem Buch dabei. In den verschiedenen Rubriken werden besondere Persönlichkeiten wie Dörthe Haniel von Haimhausen, Angelika Goldfuß oder Bernhard Skrabal im Porträt vorgestellt. Deshalb zieren das Titelbild in einer Collage mit dem Schloss als Hintergrund Walter Kaufmann, Sebastian Feldhofer, Angelika Goldfuß, Josef Schmid und Dörthe Haniel von Haimhausen. Für Bürgermeister Peter Felbermeier ist das ein ziemlich perfekter Querschnitt der Gesellschaft. „Ich bin total begeistert, wie es geworden ist“, sagt der Rathauschef.

Viele Verkaufsstellen im ganzen Ort

Das 144 Seiten starke Buch wurde mit einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt. Ab sofort wird es für einen Preis von 15 Euro verkauft. Nach Abschluss des Verkaufs wird ein Teil der Einnahmen an die Bürgerstiftung Haimhausen gespendet. Für die Erstellung des Buchs hat die Gemeinde sich ein Budget von 37 000 Euro gegeben. Die Verkaufsstellen: Sparkasse, Volksbank-Raiffeisenbank, Der Dorfladen, Schuhladen Westermaier, Bäckerei Polz, Frischemarkt, Apotheke, Edmund Krusche Metzgerei, Kultur Kneipe und Bürgerbüro.