Zwei Politikneulinge haben Einzug geschafft

VON LEYLA YILDIZ

Haimhausen –Bei der letzten Kommunalwahl musste die CSU einen Sitz im Gemeinderat abgeben. Acht sind es nun, statt neun. Auf zweien dieser Plätze nehmen in der nächsten Legislaturperiode Georg Mayerbacher und Josef Heigl junior Platz. Die Heimatzeitung stellt sie Ihnen vor:

Georg Mayerbacher

Er selber bezeichnet sich als Seiteneinsteiger. „Ich war bisher nicht politisch aktiv“, sagt Georg Mayerbacher. Der 59-Jährige ist erst seit kurzem Mitglied bei der CSU – und hat es gleich auf die Wahlliste für die Kommunalwahl und in den Gemeinderat geschafft. Allerdings ist er aber nicht der Erste in der Familie, der politisch aktiv ist. Sein Großvater Mathias Mayerbacher dürfte einigen älteren Haimhausern noch bekannt sein. Er war in den 1950er Jahren zweiter Bürgermeister der Gemeinde.

Georg Mayerbacher ist verheiratet und lebt seit seiner Geburt in Haimhausen. Er ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb samt Bäckerei aufgewachsen. Er hängt an seiner Gemeinde und deshalb hat er den Schritt in die Kommunalpolitik gewagt. „In dem Ort, in dem ich aufgewachsen und das ganze Leben verbracht habe, möchte ich bei wichtigen Themen der Gegenwart und Zukunft mitentscheiden können“, sagt Mayerbacher.

Der Diplom-Sparkassen-Betriebswirt freut sich auf seine neue Aufgabe und hofft „Haimhausen als lebenswerten Ort, den ich schon immer kenne, zu erhalten.“

Josef Heigl junior

Es ist ein Wechsel innerhalb der Familie. Josef Heigl junior tauscht den Platz im Gemeinderat mit seinem Vater Josef Heigl. Die Familie Heigl ist nun mit Josef Heigl junior in vierter Generation in der Kommunalpolitik tätig. „Mich reizt die Mitgestaltung in der Gemeindepolitik in allen Bereichen“, sagt Heigl. Der 33-Jährige ist seit letztem Jahr Mitglied bei der CSU.

Mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern lebt der gelernte Versuchsingenieur nach wie vor in Amperpettenbach. Dort wohnt er seit seiner Geburt.

Durch seine zukünftige Arbeit im Gemeinderat möchte Josef Heigl sich für „Nachhaltigkeit für Mensch und Natur und die Belange junger Familien“ einsetzen. Auf die nächsten sechs Jahre freut er sich schon. „Ich freue mich auf eine spannende und interessante Herausforderung“, sagt Josef Heigl.