Frontalunfall mit Lkw - Zwei Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Rettungsheli kam bei einem schweren Unfall am Donnerstag auf der B 13 bei Haimhausen zum Einsatz. © Bauer

Mehrere Fahrzeuge waren an einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B 13 beteiligt. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Haimhausen – Kurz vor 19 Uhr waren ein 22-jähriger Oberschleißheimer und ein 22-jähriger Fahrenzhausener mit ihren Motorrädern hintereinander in Richtung München unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der Oberschleißheimer mit seiner 600er-Honda aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Lastwagen.

Das Kraftrad wurde in zwei Teile gerissen, der Fahrer rutschte mehrere Meter über den Asphalt und blieb auf der Straße liegen. Der nachfolgende Fahrenzhausener fuhr mit seiner 690er-KTM über die auf der B 13 verstreuten Fahrzeugteile und stürzte ebenfalls.

Schwerer Motorradunfall auf B 13 nach Frontalzusammenstoß mit Lkw - Zwei Schwerverletze

Beide Motorradfahrer wurden dabei laut Polizei schwer verletzt und mussten per Rettungshubschrauber in die Kliniken nach Großhadern und Murnau geflogen werden. Der 59-jährige Lastwagenlenker aus Vierkirchen kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Wegen der Bergungsarbeiten und polizeilichen Ermittlungen war die B 13 in Bereich der Unfallstelle für vier Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr Haimhausen leitete den Verkehr um. pid

