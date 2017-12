Bargeld, Schmuckstücke und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten unbekannte Einbrecher am Mittwoch in Haimhausen.

Haimhausen–Die Unbekannten nutzten die kurze Abwesenheit der Hausbewohner in der Dämmerung, um in dem freistehenden Einfamilienhaus in Haimhausen ein Fenster und die Terrassentür aufzubrechen. Danach durchsuchten sie die Räume. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 81 31/56 10. dn