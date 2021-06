„Das ist keine Sitz-Musik!“

„Zydeco Annie & Swamp Cats“ sorgen für einen mitreißenden Konzert-Neustart nach der Corona-Zwangspause

Der Kulturkreis Haimhausen hat sein erstes Konzert nach der Corona-Zwangspause veranstaltet. „Zydeco Annie & Swamp Cats“ rissen ihr Publikum mit.

Haimhausen – Die in farbiges Licht getauchte Laderampe auf dem aktuell stillgelegten Gelände der Schlossbrauerei Haimhausen hat sich als ideale Bühne für ein Open-Air-Konzert erwiesen. Mit ihrem „Rendezvouz à New Orleans“ entführten „Zydeco Annie & Swamp Cats“ das an Tischen und Bänken mit gebührendem Abstand sitzende Publikum in die US-Südstaaten.

Die Band entfachte mit ihren eigens komponierten Songs ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, sehnsuchtsvoller Hingabe und pulsierender Energie. In der Dorfstraße wähnte sich das zahlreich nicht nur aus Haimhausen erschienene Publikum mitten in der „Bourbon Street“. Die Musik wechselte zwischen stampfendem Zydeco, traditioneller Cajun, gefühlvollem Blues und Grooves wie aus dem „Mardi Gras“.

Die quirlige „Annie“ Anja Baldauf begeisterte mit virtuosem Akkordeon-Spiel, setzte sich auch mal ans Piano oder stimmte das einreihige Melodion an. Ihre Kompositionen trug Sänger Frederic Berger mit seinen eigenen französisch-englischen Texten vor. Dabei bearbeitete er mal das originelle Waschbrett mit Besen, mal spielte er Gitarre, Trommel oder Triangel dazu. Meisterhafter Könner an Fiddle und Gitarre ist Helt Oncale, geboren und aufgewachsen in New Orleans. Er bereicherte die fröhlichen Zydeco-Rhythmen auf eine Weise, die den Herzschlag Louisianas spürbar machte. Für mitreißende Beats dazu sorgten Marco Piludu am E-Bass und Anjas Ehemann Stefan Baldauf am Schlagzeug.

Das Publikum freute sich an einem herrlichen Sommerabend über die immense Spielfreude der Musiker, die nach acht Monaten Lock-down erstmals wieder live auftreten konnten und dies sichtlich genossen.

Mit dem Statement von Anja Baldauf „ … so ein emotionaler Abend…“ und der Zuversicht „.. es geht weiter…“ sowie der Aufforderung „das ist keine Sitz-Musik….“ endete der Trip nach New Orleans mit einem Tänzchen aller Besucher. Natürlich ließ man die Musiker nicht ohne Zugabe gehen. Dem Haimhauser Kulturkreis ist mit diesem Gastspiel einer der europaweit besten Zydeco-Bands ein bemerkenswerter Neustart der Kultur gelungen.

Zu einem spanischen Liederabend lädt der Kulturkreis am Samstag, 19. Juni, ein. Mit dabei sind die Sopranistin Dora Garcidueñas, Gitarristin Susanne Schoeppe sowie Manuel de Falla und Fernando García Lorca. Beginn ist um 20 Uhr im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank an der Hauptstraße 32 (Eingang Bayernstraße). Die Karte kostet 15 Euro und kann mit allen Kontaktdaten im Internet unter www.haimhauser-kulturkreis.de und an der Abendkasse reserviert werden. Es gelten Maskenpflicht und die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

dn