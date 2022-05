Das ist möglich, wenn viele mit anpacken

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf die Dorfgemeinschaft! Weil viele zusammengeholfen haben, können nun auch viele feiern. © nb

Schon jetzt ist klar, dass die Haimhauser Gemeinschaft alles richtig gemacht hat mit der Entscheidung, das Festzelt für die 1250-Jahr-Feier aufzustellen. Die Dorfgemeinschaft hatte schon viel Spaß, und mit dem großen Festzug am Sonntag steht nun noch der Höhepunkt vor der Tür.

Haimhausen - Mit dem Aufstellen des Festzeltes zur 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Haimnhausen (wir berichteten) alleine war es nicht getan: Die Haimhauser sind auch bei der Verköstigung mit Essen und Getränken gefordert: Das funktionierte auch mit nahezu 1000 Besuchern absolut reibungslos. Bürgermeister Peter Felber betonte stolz, dass die Bürger diese Einschränkung mit der Selbstbedienung mit viel Disziplin und Verständnis in Kauf nehmen.

Möglicherweise waren die ersten Festtage auch die Geburtsstunde eines neuen Bühnenstars aus der Ortschaft. Am Vatertag enterte der kleine Josef zweimal die Bühne, stand bei der Vatertagsparty mit der Kultband Blechblos’n in der Mitte auf einer Box und gab auch bei den Party-Klassikern von Andreas Gabalier den Ton an. Der Bub wurde groß gefeiert.

Gut gefüllt war das Zelt dann auch bei Teil eins des kulturellen Festprogramms. Die vom Nockherberg bekannte Luise Kinseher („Mama Bavaria“) war am Donnerstagabend zu Gast. Ihr folgt nun diesen Samstag Django Asül. Für die beiden Kabarettabende war der Vorverkauf ganz ordentlich, und für Django Asül können Kurzentschlossene noch Tickets an der Abendkasse kaufen.

Früh übt sich: Bei den Blechblosn stürmte der kleine Josef auf die Bühne und half dem Sänger bei der Gabalier-Nummer. © nb

Das große Festfinale wird der Jubeltag des Krieger- und Soldatenvereins, der sein 150-jähriges Bestehen mit einem Jahr Verspätung feiert. Haimhausens Langschläfer dürften aus dem Bett fallen, wenn am Sonntag um 7 Uhr die Ampertaler Böllerschützen den Tag traditionell eröffnen. Ab 9.30 Uhr setzt sich dann der Festzug durch die Ortschaft in Bewegung. Rund zwei Stunden wird man unterwegs sein, wenn viele Vereine aus der Gemeinde, Blaskapellen sowie einiger Krieger- und Soldatenvereine aus der Region den Zug bestreiten. Die Route führt vom Festplatz an der Dorfstraße erst einmal in Richtung Kirche und Kriegerdenkmal. Von dort geht es weiter durch die Neubaugebiete zurück zum Festzelt, wo der Verein mit dem offiziellen Teil sein Jubiläum feiert. Mit einheimischen Klängen der Haimhausener Dorfmusik endet dann das Fest fast logisch.

Die Dorfgemeinschaft hat schon vor dem Fest beeindruckend zusammengehalten, als das Fest aufgebaut wurde, und muss das nach der letzten Mass noch einmal tun. Schließlich braucht die Gemeinde ihre Helfer noch einmal, wenn ab Montagmorgen das geliehene Festzelt abgebaut werden muss.

Funktioniert reibungslos: die Selbstbedienung im Zelt. © nb