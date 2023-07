Das soziale Gewissen von Haimhausen

Von: Nico Bauer

Haimhausens neue Ehrenbürgerin Angelika Goldfuß mit Bürgermeister Peter Felbermeier. © nb

Sie ist verwurzelt in der Gemeinde und hatte viele Ehrenämter. Jetzt ist die Haimhauserin Angelika Goldfuß zur Ehrenbürgerin ernannt worden

Haimhausen – „Das letzte Mal war ich so nervös vor 29 Jahren bei meiner eigenen Hochzeit.“ Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier brachte mit dem persönlichen Vergleich zum Ausdruck, wie besonders dieser Termin war. Er hatte die Ehre, mit Angelika Goldfuß das soziale Gewissen der Gemeinde zur 18. Ehrenbürgerin zu ernennen.

Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Ehrung, die in der Gemeinde ausgesprochen werden kann. Und es gibt niemanden im Ort, der zu diesem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates eine andere Meinung hatte.

Angelika Goldfuß kam 1976 für die SPD in den Haimhausener Gemeinderat und seinerzeit war sie noch die einzige Frau in der Männerrunde. Mit Unterbrechungen war sie mehr als 36 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates und zwölf Jahre lang 3. Bürgermeisterin. „Das war Gesucht und Gefunden“, sagte Felbermeier über seine langjährige Stellvertreterin, die im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat zurücktrat.

Angelika Goldfuß hatte schon viele Ämter inne wie Seniorenreferentin in der Gemeinde oder Vorsitzende des Elternbeirates. Ihr ganz großes Kind ist aber der Verein Miteinander-Füreinander, den sie vor 33 Jahren gründete und drei Jahrzehnte lang als Vorsitzende führte. Der Verein machte es sich zur Aufgabe, Gemeindebürgern in Notlagen schnell und unbürokratisch zu helfen. „Der Verein mit gegenwärtig 300 Mitgliedern ist eine unverzichtbare Anlaufstelle für bedürftige Haimhauser Bürger“, sagte Bürgermeister Felbermeier in seiner Laudatio.

Und natürlich betonte auch er, dass Goldfuß „das soziale Gewissen der Gemeinde“ ist. Er machte deutlich, dass die neue Ehrenbürgerin ein Vorbild sei: „Du hast einen Schutzschirm geschaffen und den ganz weit aufgespannt. Unsere Gesellschaft braucht diese Menschen, die geben und nicht nur fordern.“

„Ich bin gerührt und geehrt“, sagte die emotional angefasste Angelika Goldfuß, die auch ihre Tätigkeiten als Vereinsvorsitzende aus gesundheitlichen Gründen beenden wusste. „Es ist mir nicht schwer gefallen, diesen Weg zu gehen“, machte sie bei dem Festakt mit ihrer Familie, Wegbegleitern und Gemeinderäten deutlich.

Und sie trug sich voller Stolz in das goldene Buch der Gemeinde ein: „In inniger Verbundenheit mit unserer Gemeinde hoffe ich, dass Haimhausen ein lebens- und liebenswerter Ort bleibt und die Entscheidungen der jeweils Verantwortlichen sich dementsprechend positiv auswirken. Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. In Dankbarkeit – Ihre Angelika Goldfuß.“ NICO BAUER