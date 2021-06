Ein besonderer Jahrgang: Bavarian International School Haimhausen verabschiedet 79 Absolventen aus 24 Nationen

Der große Augenblick ist da: Die ganz in blau gekleideten Absolventen werfen vor dem imposanten Haimhauser Schloss ihre Abschlusshüte in die Luft.

25. Abschlussjahrgang

Die Bavarian International School (BIS) hat in Haimhausen ihren 25. Abschlussjahrgang verabschiedet.

Haimhausen – Die offizielle Abschlusszeremonie für die 79 Schüler aus 24 Nationen fand in der Sporthalle des Haimhausen Campus statt. Während die Eltern der Zeremonie unter strengen Corona-Auflagen beiwohnen durften, verfolgten Geschwister, Großeltern und weitere Familienangehörige diese besonderen Momente via Live-Streaming. „Dieses Abschlussjahr wird wie eine Anstecknadel sein, die wir bei jedem Vorstellungsgespräch oder langweiligen Dinner-Smalltalk auf der Brust tragen können, und wir sollten sie mit Stolz tragen. Wir haben hart dafür gekämpft“, sagte Jahrgangssprecher Henri Winter in seiner Rede. Er habe gelernt, aus der Corona-Krise auch positive Erkenntnisse mitzunehmen, so der 18-jährige Münchner. „Nicht nur, weil wir Lehrer und Eltern hatten, die uns auf unserem Weg unterstützt haben. Sondern weil ich denke, dass diese Pandemie für unsere Generation vielleicht die wertvollste Lernerfahrung war.“ Wer mehr als ein ganzes Schuljahr unter Corona-Belastungen durchstehen musste, dürfe zurecht als junger Held bezeichnet werden.

Vielleicht wählte David Carney auch deswegen eine Analogie zu alltäglichen, menschlichen Helden im persönlichen Umfeld. „Suchen Sie sich Helden nicht auf der Leinwand, dem Fußballplatz oder dem olympischen Podium, sondern auf Augenhöhe und zum Greifen nah“, sagte der britische BIS-Lehrer für Geisteswissenschaften, den die „Class of 2021” für eine Ansprache ausgewählt hatte. Carney riet, die Menschen als Vorbilder zu sehen, „die Angst hatten und trotzdem das Richtige getan haben und die Ihnen durch ihr Beispiel gezeigt haben, wie man mutig sein kann. Schätzen Sie Tapferkeit mehr als Angeberei.”

Stolz auf einen besonderen Jahrgang ist auch Dr. Chrissie Sorenson, Schuldirektorin und Vorstand der Bavarian International School. Nach den Corona-Erfahrungen würden die Schüler „ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, Belastbarkeit, Flexibilität und Innovationskraft für ihre weiteren Wege mitnehmen“.

Rund 1150 Schüler aus 61 Nationen besuchen die Bavarian International School. Neben Haimhausen hat die BIS auch in München einen Campus. Durch ihre akademische Qualität zählt die BIS zu den Top 3 der internationalen Schulen und zu den Top 15 in Europa.

dn