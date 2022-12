Adventssingens des Haimhauser Männerchors begeistert die Kirchenbesucher

Von Nico Bauer schließen

Nach drei Jahren hat der Männerchor seine Tradition des Adventssingens in der generalsanierten Pfarrkirche fortgesetzt. Heuer mit gleich acht neuen Sängern.

Haimhausen – Die Kirche war komplett gefüllt und die Künstler aus Haimhausen oder der näheren Umgebung präsentierten ein abwechslungsreiches Programm.

Der traditionell in der Turnabteilung des Sportvereins abgesiedelte Männerchor wurde unterstützt von einem Ensemble der Haimhauser Dorfmusik, der Harfenistin Susanne Lang aus Markt Indersdorf, Wolfgang Müller an der Zither sowie dem Gesangsduo Eva Plank (Sopran) & Bernadette Kaufmann (Mezzosopran). Traditioneller Sprecher war der Dachauer Klaus Rohrmüller, der den Charakter des Singens in der Kirche perfekt in Worte fasste: „Hier wird nichts Besonderes geboten, nichts Spektakuläres und auch nichts Ordinäres. Und trotzdem ist die Kirche voll.“

Private Gesangsstunden für acht neue Sänger

Besonders war dennoch das Zusammenspiel der verschiedenen Teilnehmer, die in verschiedenen Formen zusammen musizierten. Das Programm hatte Chorleiter Walter Kaufmann an das Lukas-Evangelium angelehnt von der Herbergssuche bis an die Krippe. Der Dirigent der singenden Männer von Haimhausen hatte heuer noch die besondere Herausforderung, dass im Sommer gleich acht Neulinge dazukamen, unter anderem auch Bernhard Kohl, der aktuelle Vorsitzende des SV Haimhausen. Er ist nun in guter Gesellschaft, weil seine Vorgänger auch schon dem Männerchor angehörten.

Walter Kaufmann gab den Anfängern private Gesangsstunden in seinem Wohnzimmer, um sie bis zu dem großen Kirchenkonzert an das Niveau der Gruppe heranzuführen. „Das war schon grandios“, sagt Kaufmann zu dem Schnellkurs der neuen Sänger. Mittlerweile hat der Chor mit 22 Mitgliedern eine gute Größe für neue Projekte in der musikalischsten Gemeinde des Landkreises Dachau. Nirgendwo anders ist die Chordichte so hoch und die Männer des Sportvereins sind längst sehr zukunftsfähig aufgestellt.

+ Unterstützte den Chor: das Bläser-Ensemble der Haimhauser Dorfmusik. © nb

Das große Finale des Adventssingens war der in Bayern traditionelle Andachtsjodler zum Abschluss. Bei dem bekannten Liedgut stiegen nacheinander Blechbläser, Harfe, Damenduo mit Zither und der Männerchor ein, bevor sich das Publikum von den Plätzen erhob und inbrünstig mitsang.