Lang hat es gedauert, aber es hat sich gelohnt. Nach der Generalsanierung wurde jetzt der erste Gottesdienst gefeiert

+ Endlich wieder geöffnet: St. Nikolaus. © Foto: Bauer

+ Beim Eröffnungsgottesdienst: Pfarrer Stefan Menzel. © Foto: Bauer

+ Aufnahme für Internetübertragung des Gottesdienstes. © Foto: Bauer

Haimhausen – Im Vergleich zu der großen Geschichte der 895 erstmals urkundlich erwähnten Kirche Haimhausens sind fünfeinhalb Jahre ein Hauch von Nichts. Für die Kirchengemeinde St. Nikolaus war die Zeit der Generalsanierung aber eine gefühlt unendlich lange Leidenspause. Doch die hat nun ein Ende.

Zum Nikolaustag erfolgte die Wiederöffnung der Pfarrkirche mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Stefan Menzel zelebrierte. Mit der Einhaltung der Corona-Abstandsregeln war die Kirche mit der maximal möglichen Besucherzahl gefüllt und die Erleichterung war spürbar, dass nach der halben Eröffnung künftig wieder jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienste gefeiert werden dürfen.

Bei der ersten Feier stand noch ein Gerüst neben dem Altar und wurde dann auch noch in die Weihnachtszeit eingebaut mit dem großen Adventskranz am Gerüst. Architekt Ricco Johanson erklärt, dass dieses letzte Gerüst im Innenbereich schon bald abgebaut werden kann.

Bei der richtigen Eröffnung am 10. Juli im kommenden Jahr mit Kardinal Reinhard Marx wird nichts mehr von der Baustelle zu sehen sein. „Das Highlight ist Alles“, sagt der Architekt über die fast sechs Jahre dauernde Bauzeit, „aber vor allem die Decke ist eine große Nummer.“ Diese zeigte einst Fresken an der Decke und hat nun eine moderne weiße Decke mit Beleuchtungselementen. Hier hatten der Architekt und die beteiligten Handwerker einige Aufgaben zu lösen, weil die Bausubstanz sehr schlecht war und die Statik nicht zuletzt unter Umbauten der Vergangenheit litt. Im 19. Jahrhundert wurde das Kirchenschiff um fünf Meter verlängert.

Diözesanbaumeister Hanns-Martin Römisch war beim ersten Gottesdienst auch zugegen und er betonte die Dringlichkeit. Die Sanierung mit einem Volumen von fünf Millionen Euro sei keine Luxusmaßnahme gewesen, denn dreieinhalb Millionen gehen auf die reine Sanierung der Substanz. Nun steht die gotische Kirche aus der Bauzeit um 1460 wieder auf sicheren Füßen.

„Jetzt fällt richtig viel Anspannung ab“, sagte Bernhard Skrabal, der Pastoralreferent des Pfarrverbandes Haimhausen-Fahrenzhausen. Nun endet das, was 2005 mit der Verlegung des Taufbeckens in die Mitte des Gotteshauses begann. 2008 begann die Leidenszeit dann auch mit der Sperrung der Kirche durch einen Statiker, weil die Decke die Wände nach Außen drückte. 2014 begann die Generalsanierung. Nun wird wieder gefeiert in Haimhausen.

Am heutigen Freitag um 19 Uhr wird es einen Bußgottesdienst geben und dann jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst. Wegen der Corona-Pandemie ist dafür die Anmeldung der Besucher zwingend erforderlich. Das können die Gläubigen über die Internetseite der Pfarrei unter www.pv-fahrenzhausen-haimhausen.de oder im Pfarrbüro Haimhausen unter der Telefonnummer 08133/ 91 85 30 zu den Öffnungszeiten (Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.15 bis 11.45 Uhr) erledigen.

NICO BAUER

Rubriklistenbild: © Foto: Bauer