Die Wünsche des Helferkreises Haimhausen an die Politik

Von: Nico Bauer

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß – auch in der Gemeinde Haimhausen (Symbolfoto). © dpa

56 Flüchtlinge aus Haimhausen leben derzeit in Haimhausen. Und ein Vermieter mit großem Herz.

Haimhausen – 56 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Haimhausen, wie Monika Rank vom Helferkreis im Hauptausschuss des Gemeinderats berichtete. Sie erzählte auch von einem Vermieter mit einem großen Herz.

Monika Rank hatte viel zu erzählen, als sie stellvertretend für die Flüchtlingshelfer berichtete, wie sich unzählige Ehrenamtliche um die vor dem Krieg geflüchteten Ukrainer kümmern. Aber die Gastreferentin in der Hauptausschusssitzung der Gemeinde äußerte auch konkrete Wünsche und hatte Hausaufgaben für Bürgermeister samt Gemeinde.

Rank berichtete, dass derzeit 56 Menschen aus der Ukraine in Haimhausen eine sichere Unterkunft bekommen haben und alle privat untergebracht wurden. Das sei schon einmal eine herausragende Leistung. Ein besonderer Held sei auch darunter: ein Haimhauser, der laut Rank im Internet in Immobilienportalen ein Haus für 1800 Euro Miete angeboten hatte: „Der hatte 100 Anfragen von Mietinteressenten und die 101. Anfrage kam von einer Dame aus dem Helferkreis.“ Der Vermieter entschied sich für die gute Sache, stellte sein freies Haus zur Verfügung, und mehrere Kriegsflüchtlinge dürfen dort leben.

Aus der Geschichte von dem Vermieter mit dem großen Herz resultierte dann die erste Bitte von Monika Rank: „Der Mann weiß immer noch nicht, ober für die Vermietung einen Cent Geld sehen wird.“

Alle Kommunikationsversuche mit dem Landratsamt Dachau schlugen bislang fehl, und nun bat die Ehrenamtliche den Bürgermeister Peter Felbermeier, das Thema an Landrat Stefan Löwl heranzutragen. Sie gab zu bedenken, dass die privaten Vermietungen unbedingt finanziell wertgeschätzt werden.

Monika Rank berichtete auch von den großen Hilfen und den kleinen Aufgaben des Helferkreises. So habe die Feuerwehr bereits 800 Kisten Hilfsmaterial für Geflüchtete auch für Menschen in der Ukraine zusammengestellt. Gesucht werden vor allem Fahrräder, die der Ehrenamtliche Ludwig Eckl herrichtet.

„Nur leider können viele ukrainische Frauen nicht Radfahren“, sagt Rank, „zu Hause sind die nur Bus oder Bahn gefahren.“ Daher kommen Radkurse hinzu. Diese Zusatzaufgaben gibt es allen Ecken: Beispielsweise Deutschkurse alleine reichen nicht, weil viele Menschen aus der Ukraine erst deutsche Buchstaben lernen müssen.

Da kam dann auch die nächste wichtige Bitte von Monika Rank an die örtliche Politik: „Wir müssen uns vorbereiten auf das, was im September ist.“ Nach den Sommerferien brauche man dringend Kinderbetreuungsplätze und Schulen für die ukrainischen Kinder. Schulisch besteht eine Option in der Bavarian International School, die im Grundschulbereich schon 27 Kinder aus der Ukraine betreut. Gerade bei Kindergärten könnte es schwierig werden. Die Sprecherin des Helferkreises machte deutlich, dass die Mütter bei einem längeren Aufenthalt in Deutschland arbeiten müssten und dann auf die Kinderbetreuung angewiesen sind.

Die Gemeinde wird nun einmal eine Bestandsaufnahme machen, wie viele Kinder in Schulen und Kindergärten untergebracht werden müssen.

