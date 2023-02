Otterhexen fallen im Haimhauser Rathaus ein und geben spannende Zukunftsvisionen zum Besten

Von: Nico Bauer

Blickten in Zukunft: Die Otterhexen hatten heuer auch vier Junghexen bei ihrer traditionellen Tour durch die Gemeinde dabei. © Nico Bauer

In die Vergangenheit schauen und derblecken kann jeder. Die Otterhexen aus dem Haimhausener Ortsteil Ottershausen kamen am Unsinnigen Donnerstag mit der Glaskugel ins Rathaus und blickten in die Zukunft. Sie sahen kleine und große Innovationen für die Gemeinde.

Vor den glorreichen Zukunftsaussichten für die Gemeinde überfielen die krawattensammelnden Hexen allerdings erst einmal Bürgermeister Peter Felbermeier, damit jeder noch was abbekam von der Trophäe.

„Es ist schade, dass immer weniger Krawatten getragen werden“, bedauerte Sabine Lutz, die Organisatorin der Otterhexen. Bei der traditionellen Tour mit Tanz und Witz durch Geschäfte und Banken musste man die Beute-Krawatten schon suchen.

Im Rathaus-Sitzungssaal blickte man dann in die Zukunft und sah schon für dieses Jahr eine schwimmende Amperbrücke mit verschiedenen Anlegestellen und der perfekten Wiederverwertung von Plastik am Bauhof vor. Besondere Freude bereitet den Hexen die Vorfreude auf eine Shoppingmall, die man sich von dem Architektenwettbewerb erwartet.

Peter Felbermeier wurde malträtiert: der dekorierte Bürgermeister mit lackierten Fingernägeln und 5G-Helm. © nb

Bürgermeister Peter Felbermeier wurde schon einmal darauf vorbereitet mit Handtasche, lackierten Fingernägeln und Damenschuhen. Zuvor gab es noch eine goldene Maske, weil der Weiher bei Ottershausen ja künftig zur Wellness-Oase wird. Zum Finale der Zukunftsvoraussagen widmeten sich die Hexen dem Dorfgemeinschaftshaus, das sich die Ottershausener so sehr wünschen. Beim Bild der Schlüsselübergabe sah das 2025 fertiggestellte Dorfgemeinschaftshaus dem Schloss Neuschwanstein zum Verwechseln ähnlich.

Die Otterhexen aus Ottershausen gibt es bereits seit 19 Jahren, mittlerweile ist die Gruppe auf 14 Mitglieder angewachsen. Organisatorin Sabine Lutz ist stolz, dass man heuer auch vier Junghexen erstmals dabei hatte und diese nachwachsende Generation das Spektakel zum Unsinnigen Donnerstag auch langfristig sichere. Die Gruppe wahrte die Tradition auch in den vergangenen Jahren mit Videos, aber der klassische Gaudiumzug ist durch nichts zu ersetzen.