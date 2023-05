Haushalt verabschiedet: CSU-Bürgermeister lässt Dampf gegen Freistaat ab

Von: Nico Bauer

Teilen

Der scheidende Kämmerer Peter Haslbeck und sein potenzieller Nachfolger Markus Fischböck stellten dem Gemeinderat das große Zahlenwerk der Gemeinde vor (Symbolbild) © Ullrich Gnoth/IMAGO

Der Haimhauser Gemeinderat hat seinen Haushalt verabschiedet. CSU-Bürgermeister Peter Felbermeier ließ in der Sitzung Dampf gegen Freistaat ab.

Haimhausen – Die Gemeinde Haimhausen hat wieder einen gültigen Haushalt. Der scheidende Kämmerer Peter Haslbeck und sein potenzieller Nachfolger Markus Fischböck stellten dem Gemeinderat das große Zahlenwerk der Gemeinde vor. Dieses wurde von den beiden Finanzexperten „zusammengebastelt“ und schließlich einstimmig im Gemeinderat verabschiedet.

Peter Haslbeck erklärte, dass der Haushalt mit einem Volumen von 30,6 Millionen Euro ein Niveau habe wie nie zuvor. „Der Haushalt hat uns eine Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet“, sagte Peter Haslbeck mit dem Blick auf den Verwaltungshaushalt. Dieser konnte mit 16,2 Millionen Euro in den Einnahmen und Ausgaben gerade so ausgeglichen werden.

Bürgermeister Peter Felbermeier bestätigte, dass Haslbeck und Fischböck beeindruckend und intensiv zusammengearbeitet haben: „Wenn wir empfindliche Rauchmelder in der Kämmerei hätten, dann wären die angesprungen.“

Die beiden Finanzplaner der Gemeinde machten deutlich, warum mit dem Haushaltsbeschluss eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,8 Millionen Euro beschlossen wurde. Dieses Geld braucht die Gemeinde für den Kauf von Grundstücken im Baugebiet Amperberg. Ein halbes bis ein Jahr später werden die Flächen wieder verkauft. Dann wird das kurzfristige Übergangsdarlehen zurückgezahlt. Das wurde im Vorbericht zum Haushalt ausführlich dargestellt, weil die Kommunalaufsicht im Landratsamt diese für Haimhausen sehr hohe Kreditaufnahme prüfen muss.

Mit Blick auf den Haushalt ließ CSU-Bürgermeister Peter Felbermeier gewaltig Dampf gegen den Freistaat Bayern ab. In der Gemeinde explodieren die Defizite vor allem bei der Schule und der Kinderbetreuung. Er kritisierte, dass zu viel auf die Kommunen abgeschoben werde: „Der Freistaat entzieht sich mit dem Rechtsanspruch elegant dem Prinzip, dass der bezahlt, der angeschafft hat.“ Der zweite Ärger-Punkt des Bürgermeisters ist der Bereich des Landratsamtes, der die rein staatlichen Aufgaben übernimmt. Diese Bereiche müsse auch der Freistaat Bayern finanzieren. Felbermeier sprach von acht Millionen Euro, die Leistungen des Landratsamtes für den Freistaat ausmachen und dennoch kommunal über die Kreisumlage finanziert werden: „Das ist ein Skandal, bei dem mir die Worte fehlen!“ Diese acht Millionen machen in etwa vier Kreisumlagepunkte aus und würden in der Gemeinde 350 000 Euro Kreisumlage einsparen.