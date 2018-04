Sie nahm ihm die Angst: Motorradfahrer sucht nach seiner Ersthelferin

Ein 28-Jähriger wurde bei einem Motorradunfall schwer verletzt. Die Erste, die sich um ihn kümmerte, war eine Frau, die einen Fiat Ducato fuhr. Nun suchen der Mann und seine Verlobte die großartige Ersthelferin.

Sulzrain–Sie war die Erste an der Unfallstelle und hat alles getan, was man als Ersthelferin tun kann. Die unbekannte Frau stand am Freitag, 13. April, einem schwer verletzten Motorradfahrer bei, kurz nachdem er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt war. Inzwischen liegt der 28-jährige Münchner im Krankenhaus. Seine Verlobte besucht ihn dort täglich. „Mein Verlobter wünscht sich, der Ersthelferin sagen zu können, dass sich ihre Mühe gelohnt hat“, sagt die 26-Jährige. Ihre Stimme bricht ab. Noch zu gedankenaufwühlend sind die Erinnerungen an den vergangenen Freitag.

„Mein Verlobter meldet sich normalerweise immer irgendwann im Laufe des Tages. Aber letzten Freitag kam bis zum Abend hin keine Nachricht von ihm – nichts.“ Im Internet las die Münchnerin einen Artikel, dass ein Motorradfahrer vor Sulzrain schwer verunglückt sei. Dann habe sie bei der Polizei angerufen. Und tatsächlich: Bei dem verunfallten 28-jährigen Motorradfahrer handelte es sich um ihren Verlobten.

Der Eventmanager, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, war am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf dem Weg von Amperpettenbach in Richtung Lotzbach unterwegs gewesen. Kurz vor Sulzrain wollte der 28-Jährige einen Lieferwagen überholen, wie die Polizei vor einer Woche mitteilte. Beim Ausscheren übersah der Münchner einen entgegenkommenden Daimler und stieß mit ihm zusammen (wir berichteten).

„Sie blieb bei ihm, bis der Hubschrauber kam“

Das Nächste, woran der 28-Jährige sich erinnert, ist die Ersthelferin, „die wirklich einen ganz tollen Job gemacht hat“, erzählt die Verlobte des Unfallopfers. Die unbekannte Frau hat ihn abgelenkt, ihn unterhalten, ihm Geschichten erzählt und vor allem: Sie ist ganz ruhig geblieben und hat ihm – so gut es ging – seine Angst genommen. „Sie blieb bei ihm bis der Hubschrauber kam und ihn ins Krankenhaus flog. Leider nahm dann aber niemand die Kontaktdaten der jungen Frau auf, und so sind wir jetzt verzweifelt auf der Suche nach ihr“, berichtet die Münchnerin.

Der 28-Jährige erinnere sich nicht mehr an alle Details, sagt die Verlobte. „Er weiß aber noch, dass die Frau ihn unterstützte, den Helm auszuziehen, und dass sie einen weißen Fiat Ducato mit Dachauer Kennzeichen fuhr. Er vermutet, dass der Wagen zwischen sieben und acht Jahre alt sein muss.“ Das Alter der Helferin selbst schätzt der Münchner auf Anfang bis Mitte 30.

Der Motorradfahrer liegt derzeit noch im Krankenhaus. „Sein Knie hat es in unzählige Einzelteile zerlegt“, berichtet seine Verlobte. „Es stand sogar kurz die Frage im Raum, ob man ihm das Bein eventuell abnehmen muss.“ Aber die Ärzte haben laut der 26-Jährigen bei der Operation großartige Arbeit geleistet. Die Nervenbahnen sind erhalten geblieben. Das Unfallopfer spürt, wenn man ihn an den Zehen berührt und kann diese auch bereits jetzt schon wieder bewegen.

Münchner möchte seinem Schutzengel danken

„Er wird also wieder laufen können!“ Große Erleichterung schwingt bei diesen Worten in der Stimme der Münchnerin mit. „Es ist kaum zu glauben, was für ein Glück mein Verlobter hatte. Es war mehr als nur ein Schutzengel am Werk – und einer dieser Engel war eben seine großartige Ersthelferin.“

Genau deswegen ist es dem Paar nun auch so wichtig, diese Frau ausfindig zu machen. „Ich weiß überhaupt nicht, was ich so jemandem sagen soll“, sagt die 26-Jährige und erneut versagt kurz ihre Stimme. „Aber mit einem Danke möchten wir auf jeden Fall beginnen. Sie soll sehen, wie es meinem Verlobten geht und dass sich ihre Mühe und ihr Einsatz wirklich gelohnt haben.“ Dem Münchner ist es eine echte Herzensangelegenheit, sich bei seinem unbekannten Schutzengel zu bedanken.

Wer kennt die Helferin des Motorradfahrers?

Wer hat einen Hinweis auf die junge Frau und kann bei der Suche helfen? Bitte melden Sie sich bei uns in der Redaktion unter Telefon 0 81 31/5 63 38.

