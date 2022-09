Ein Supermarkt für Haimhausen: Investor stellt erste Visualisierung für Edeka vor

Von: Nico Bauer

Teilen

So könnte der Edeka-Supermarkt für Haimhausen aussehen. © Visualisierung: Ratisbona

Seit Jahren wünschen sich die Haimhausener den Supermarkt, für den man auch in einem Bürgerentscheid gestimmt hatte. Nach viel gefühltem Stillstand in den vergangenen Monaten könnte es nun ganz schnell gehen.

Haimhausen ‒ Vertreter des Investors haben dem Gemeinderat die detaillierte Planung vorgestellt und bekamen grünes Licht mit einem einstimmigen Beschluss. Damit kann der Bebauungsplan „Sondergebiet Einzelhandel am Kramer Kreuz“ nun das Verfahren mit der Öffentlichkeitsbeteiligung durchlaufen.

Michael Schüsser, Projektentwickler für Bayern und Baden-Württemberg bei der Firma Ratisbona, hatte dem Gemeinderat die konkreten Pläne und Informationen mitgebracht, auf die Bürgermeister Peter Felbermeier und die Gemeinderäte schon länger gewartet hatten. Ihnen wurde ein Vollsortiment-Supermarkt vorgestellt, der 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche und eine Frischwurst-Theke bekommt. Darüber hinaus wird es einen Backshop mit einem angeschlossenen Café geben.

Die Überraschung bei den Visualisierungen war der Schriftzug Edeka Haimhausen. Bei den bisherigen Behandlungen des Dauerthemas war der Gemeinderat von der Kette Feneberg ausgegangen, aber mittlerweile hat Ratisbona einen Mietvertrag mit Edeka geschlossen.

Die Haimhauser hätten gerne einen anderen Betreiber gehabt, da Edeka schon in den Nachbargemeinden Ampermoching und Fahrenzhausen (Landkreis Freising) Märkte betreibt. Auf diese Vermietung hatte die Kommune aber keinen Einfluss.

Investor kam Gemeinde in vielen Punkten entgegen

Ziemlich gut kamen in Haimhausen die Bemühungen um einen guten ökologischen Fußabdruck an. Michael Schüsser berichtete, dass man mit einer Luft-Wärmepumpe und einer großflächigen Solaranlage auf dem Dach arbeiten werde. Somit soll für den viel Energie benötigenden Supermarkt ein großer Teil umweltfreundlich vor Ort erzeugt werden.

Bei den Stellplätzen hält sich der Investor eine Überdachung mit der Installation weiterer Photovoltaikflächen offen.

Der Projektentwickler der Firma Ratisbona machte auch deutlich, dass der Investor in mehreren Punkten auf die Wünsche der Gemeinde eingegangen sei. So verzichte man auf große Fahnen und hohe Werbepylonen, die ursprünglich den Markt sichtbarer machen sollten. Zudem soll die mögliche Gebäudehöhe von zehn Metern nicht ausgeschöpft werden. Der mit Holzelementen versehene Baukörper soll durch eine Abtragung des Geländes hinter einer Böschung nicht so mächtig wirken.

Abgerundet wird das Gelände durch einen zwei Meter breiten Gehweg bis zum Ortsanfang Haimhausen sowie einer Querungshilfe für mehr Verkehrssicherheit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.