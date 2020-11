Einbruch in die BIS Haimhausen: drei Brüder vor Gericht

Der Fall erregte Aufsehen: Unbekannte drangen in die Bavarian International Scholl in Haimhausen ein. Jetzt begann der Prozess - mit einem wackligen Alibi.

Haimhausen – Zweieinhalb Jahre ist es her, da machten die Verantwortlichen der Bavarian International School in Haimhausen eine böse Entdeckung. Über Nacht war in ihre Schule eingebrochen worden. Die Täter öffneten zwei Stahltresore und entwendeten 10 000 Euro Bargeld. Gestern wurde gegen drei der fünf mutmaßlichen Täter der Prozess eröffnet.

Doch das Verfahren vor dem Landgericht München II wurde rasch wieder gestoppt. Der Grund dafür sind rund 1600 Seiten weitere Akten, die nicht rechtzeitig den Verteidigern überlassen werden konnten. Darin geht es unter anderem um ähnliche Delikte in anderen deutschen Städten, um Handy-Nachverfolgungen und um zusammenbrechende Alibis. Die drei Madrilenen, die im März 2018 die Schule in Haimhausen heimsuchten, hatten es offenbar auch auf eine internationale Vorschule in München abgesehen. Informationen, die die Verteidiger dringend für ihre Verteidigungsstrategie benötigten.

Der Vorsitzende Richter Martin Hofmann gab den angeklagten Brüdern im Alter von 34, 37 und 43 Jahren noch ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg. Unter anderem sagte er: „Ein Geständnis vor der Beweisaufnahme ist mehr wert, als ein Geständnis, wenn der Beweis schon erbracht ist.“

Zum Tatzeitpunkt in Venedig? Eher nicht

Den Ermittlungen zufolge haben zwei Täter schon gestanden, außerdem wurden DNA-Spuren eines Angeklagten an einer Zigarettenkippe sowie Schweißspuren gefunden. Auch ein vermeintliches Alibi eines Mannes steht auf der Kippe. Er behauptete, zum Tatzeitpunkt auf einem Campingplatz in Venedig gewesen zu sein. Sein Handy allerdings loggte sich in der fraglichen Zeit um den Überfall in München ein. Außerdem gab es einen auf ihn passenden Schuhabdruck in Haimhausen sowie Handyfotos in Biergärten der Stadt München.

Festgenommen wurde der Mann bei einem späteren Einbruch in eine Zahnarzt-Praxis in München. Dabei fand die Polizei eine aus Haimhausen stammende Einkaufstasche. Möglicherweise hatte der Angeklagte darin einen Teil der 21 Festplatten mit sämtlichen persönlichen Daten aller Schüler und Erziehungsberechtigten abtransportiert, die ebenfalls aus der Bavarian School entwendet wurden. Der Prozess dauert an.