Fake und Fakten

Von: Nico Bauer

Bereit für „Das Geheimnis von Haimhausen“: Autor Carsten Golbeck, Regisseur Philipp Jeschek, Karin Jost (Regie-Assistenz), Sepp Heigl (Kulturreferent) und Thomas Neumann (Bühnenbild/v.l.). Foto: nb © nb

Haimhausen – Mitte des 17. Jahrhunderts war Haimhausen eine ganz große Nummer. Der 30-jährige Krieg war zu Ende, und das bisher ganz normale Dorf wurde zum Sehnsuchtsort. Das Schloss wurde zum Ziel der Reichen und der Ort zu einem florierenden Handelszentrum.

VON NICO BAUER

Trotz intensiver Nachforschung ist über dieses spannende Kapitel der Gemeindegeschichte nicht viel bekannt. Mit dem Musiktheater „Das Geheimnis von Haimhausen“ greift der Kulturkreis Haimhausen das Thema auf und bringt im Haniel-Stadl eine höchst unterhaltsame Geschichte auf die Bühne, wie es hätte gewesen sein können.

Im Jubiläumsjahr 1250 Jahre Haimhausen sollte es etwas ganz Besonderes sein, und deshalb hat der Kulturkreis Aufwand betrieben wie nie zuvor. Rund 200 Mitwirkende engagieren sich für das Stück, bei dem 13 Darsteller auf der Bühne stehen. Diese werden unter anderem unterstützt von der Haimhauser Dorfmusik, dem Chor Stimmbruch, der Münchner Kultband Dr. Will & The Wizards sowie den Hip-Hopern Micky Rosé Chilly Beats. Die Geschichte stammt aus der Feder des in Haimhausen schon gut bekannten Autors Carsten Golbeck, der bereits 2019 den „Haimhauser Ball der Vampire“ schrieb.

Die neue Geschichte des langjährigen Mitarbeiters des Münchner Volkstheaters ist sein drittes Stück für den Kulturkreis. Die Handlung ist eine bunte Mischung aus Fake und Fakten.

Golbeck tat sich beim Schreiben leicht, weil er sich nicht fest an die bekannte Geschichte des Ortes binden musste. „Es hat lange gedauert, das Stück zu finden“, sagt Golbeck. Erst der dritte Entwurf brachte das Ergebnis, mit dem man ab dem Freitag, 24. Juni, das Publikum begeistern und örtliche Kulturgeschichte schreiben möchte.

Golbeck erfand einen bayerischen Mythos mit einem von Mönchen versteckenden Gegenstand. Dieser geheimnisvolle Schatz sorgte dann für den wirtschaftlichen Boom aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Auch die Gründung des Ortes wurde anlässlich der 1250-Jahr-Feier mit in die Geschichte eingebunden.

Regisseur Philipp Jeschek arbeitet mit den Beteiligten seit rund eineinhalb Jahren an einer Musiktheateraufführung, wie es sie in Haimhausen noch nie gab. Alleine schon die Mischung aus den verschiedensten Musikelementen ist besonders, und das wird gepaart mit klassischem Theater und einem spektakulären Bühnenbild. Besonders ist für den künstlerischen Leiter auch, dass es bei diesem speziell für das Jubiläum geschriebenen Stück keine Hauptperson wie bei vielen anderen Werken gibt, sondern alle 13 Darsteller eigentlich Hauptrollen haben. Und dafür hat der Autor Carsten Golbeck etwa ein Jahr an der gleichermaßen spannenden wie unterhaltsamen Geschichte gefeilt.

Regisseur Jescheck gibt den Besuchern der nächsten Wochen schon einen kleinen Einblick in die spannenden Theaterabende: „Es geht vor allem um die Frage, was eine Gemeinschaft eigentlich ausmacht.“

Premiere

feiert „Das Geheimnis von Haimhausen“ am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind der 25. Juni (Samstag), 29. Juni (Mittwoch), 30. Juni (Donnerstag), 1. Juli (Freitag) und 2. Juli (Samstag). Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten zu 25 Euro gibt es im Vorverkauf in der Kulturkneipe, im Dorfladen sowie bei den beiden Bäckereien Polz und Mayerbacher in Haimhausen. Zudem gibt es Tickets im Online-Verkauf über die Internetseite www.himhauser-kulturkreis.de.