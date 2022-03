Felbermeier extrem angefressen

Von: Nico Bauer

Teilen

Haimhausen/Dachau – Die Planung der neuen Höchstspannungsleitung über dem Gemeindegebiet ist derzeit das politische Thema Nummer eins in Haimhausen. Mit einem Teilflächennutzungsplan möchte die Gemeinde aktiv auf eine Trasse mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Orte hinwirken. Doch nun setzt das Landratsamt Dachau dem Verfahren ein Ende – und Bürgermeister Peter Felbermeier reagiert extrem angefressen.

Die Gemeinde möchte eine Leitung mit möglichst geringen Auswirkungen © Julian Stratenschulte

VON NICO BAUER

Die Gemeinde Haimhausen befindet sich seit Monaten im Verfahren der Aufstellung des Teilflächennutzungsplans, der nun in das Genehmigungsverfahren gehen sollte. Das hat sich nun erst einmal erledigt, weil aus Dachau der Ablehnungsbescheid für die kommunale Planung kam. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass die Gemeinde gar nicht zuständig sei.

Bürgermeister Felbermeier schimpft, dass sich die Behörde des Landkreises hinter einer Stellungnahme der Regierung von Oberbayern verstecke. Während der Planaufstellung habe man keine Signale einer Nicht-Zuständigkeit aus dem Landratsamt bekommen. „Wir haben bereits einen fünfstelligen Betrag ausgegeben, und ich muss das gegenüber dem Gemeinderat vertreten“, sagt der Bürgermeister.

Gleichzeitig kündigte Felbermeier den Einspruch der Gemeinde gegen den Bescheid vor dem Verwaltungsgericht München an. „Vielleicht freut sich jetzt der eine oder andere in dem Amt“, sagt der Rathauschef an Dachau adressiert.

Der Teilflächennutzungsplan der Gemeinde Haimhausen ist deshalb sehr spannend, weil es für diesen Weg der Mitgestaltung noch keine Rechtsprechung gibt. „Gerade deshalb hätte ich erwartet, dass der Landkreis auf der Seite seiner Gemeinden steht“, so Felbermeier, „ich finde das sehr enttäuschend“. Von der formlosen Ablehnung des Plans ohne Vorwarnung in einem schon lange laufenden Verfahren fühle er sich verschaukelt.

Die Gemeinde Haimhausen möchte eine südliche Trasse durch das Gemeindegebiet mit möglichst geringen Eingriffen in die Natur und auch beim Bau der riesigen Strommasten erreichen. Eine Trasse nördlich am Ort vorbei würde für Generationen die Wachstumspotenziale der Gemeinde extrem beeinträchtigen (wir berichteten). Deshalb geht man nun voller Entschlossenheit den Gerichtsweg – Gemeinde gegen Landkreis.