Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet Goldfisch

Von: Stefanie Zipfer

Ein Goldfisch in einem Haimhauser Gartenteich kam am Montagabend gerade noch so mit dem Leben davon. © picture-alliance / dpa/dpaweb

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Haimhausen am Pfingstmontag. Dabei ging es um Leben und Tod ‒ eines Goldfischs.

Haimhausen – Die Haimhauser Feuerwehr erreichte am Montag gegen 19 Uhr ein Notruf: Eine Frau hatte in ihrem Garten eine Schlange bemerkt! Das Reptil, so der Verdacht der Anruferin, sei eventuell gefährlich und giftig.

Die Kameraden machten sich sofort auf den Weg und stellten fest: Bei der rund 40 Zentimeter langen Schlange handelte es sich um die streng geschützte und für Menschen ungiftige Ringelnatter.

Eine Gefahr für Leib und Leben der Anruferin bestand damit nicht. Allerdings für deren Goldfisch! Laut Benjamin Biely von der Feuerwehr hatte sich die Natter den Fisch bereits aus dem Gartenteich geholt und zwischen Steine gezerrt. Biely und Co. retteten den Fisch in letzter Sekunde und ließen die Natter von dannen ziehen. „Ein selten schönes Exemplar“ sei die Schlange gewesen, findet Biely, der trotzdem hofft, in Zukunft keine Goldfische mehr vor Schlangen retten zu müssen.

