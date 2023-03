Neuwahlen beim Fußballclub: Siglinde Keferloher bleibt FCO-Chefin

Der wiedergewählte Vorstand des FCO: die Kassenrevisoren Martin Thalhammer und Hans Spicker, Vorsitzende Siglinde Keferloher, Schriftführerin Monika Kropf, Kassier Erik Swoboda sowie zweiter Vorsitzender Manfred Lutz (v. l.). © FCO

Bei der Jahresversammlung des FC Ottershausen, die im Gasthaus zur Post stattfand, standen heuer Neuwahlen auf der Tagesordnung. Außerdem ging es um das Thema Dorfgemeinschaftshaus und Bolzplatz.

Ottershausen – Ehrenvorstand Heinz Wolf leitete die Wahl, unterstützt von Georg Zotz. Die 27 anwesenden Mitglieder wählten einstimmig den bisherigen Vorstand wieder: Vorsitzende Siglinde Keferloher, zweiter Vorsitzender Manfred Lutz, Schriftführerin Monika Kropf, und Kassier Erik Swoboda sowie die Kassenrevisoren Martin Thalhammer und Hans Spicker wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Siglinde Keferloher blickte auf das abgelaufene Jahr zurück. Der FCO hatte sich im Juni am Festzug anlässlich der 1250-Jahr-Feier von Haimhausen beteiligt. Außerdem fand wieder ein Sommerfest statt, praktischerweise am Haimhauser Sportplatz, da dort die Almhütte stand und das traditionelle Fußballturnier stattfinden konnte. In der Adventszeit gab es einen Ausflug zum Augsburger Weihnachtsmarkt. Auch das Krippenspiel mit Punsch- und Glühweinausschank fand nach zweijähriger Pause wieder in der Ottershauser Kirche und am Dorfplatz statt.

Für das laufende Jahr sind sowohl ein Vereinsausflug sowie das Dorffest auf dem Ottershauser Dorfplatz geplant. Ab Mai wird eine Walkinggruppe an einem Vormittag pro Woche starten, wie Siglinde Keferloher informierte.

In einer Schweigeminute gedachten die Besucher der seit der verstorbenen Mitglieder.

Das Thema, das aktuell am meisten bewegt – das Dorfgemeinschaftshaus und Bolzplatz – wurde ebenfalls angesprochen. Inzwischen nimmt die Planung Gestalt an, denn in den vergangenen Gemeinderatssitzungen wurde mit Mehrheit beschlossen, dass weitere Maßnahmen eingeleitet werden (wir berichteten mehrmals). dn