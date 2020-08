Fischereiverein Haimhausen kümmert sich um die Gewässerpflege der Gemeinde

Rund um Haimhausen kümmert sich der Fischereiverein Fischerfreunde Haimhausen um die Gewässer der Gemeinde. Die Gewässerpflege steht ganz oben auf der Agenda des Fischereivereins, obwohl der Verein, bedingt durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Auflagen, in seiner Arbeit zuletzt sehr eingeschränkt war.

Haimhausen – Kleine Gruppen beseitigten Ende Juli den von Spaziergängern, Wanderern, Radfahrern und Badegästen hinterlassenen Müll. Gerade dieses Jahr sind solche Aufräumaktionen besonders wichtig, da das jährlich im Frühjahr stattfindende „Rama Dama“, als größte Räumaktion abgesagt werden musste.

Zusätzlich haben sich die Aufräumtrupps um die Regulierung sogenannter Neophyten, also eingewanderter Pflanzenarten, gekümmert. Diese Arbeit zählt mit zu den wichtigsten bei der Gewässerpflege. Der Fokus liegt auf Pflanzen wie dem Indischen Springkraut, der Riesen-Goldrute und dem Riesenbärenklau. Sie können einheimische Pflanzen verdrängen.

Die Neophyten sind in großen Mengen am Schwebelbach, Oberndorfer Weiher, am Heiglweiher und an Teilen der Amper zu finden und müssen immer wieder entfernt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Die Umgehungsrinne am Schwebelbach, bei der Wasserkraftanlage Marienmühle, wird ebenfalls regelmäßig auf Durchgängigkeit überprüft und freigeschnitten. Die Fischerfreunde treffen sich regelmäßig zu solchen Aktionen. Der nächste Termin ist im Herbst. dn