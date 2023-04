Es könnten vier, eines oder gar keins werden: Investor lässt Windräder prüfen

Von: Nico Bauer

In der Gemeinde Haimhausen gibt es seit geraumer Zeit Überlegungen für den Bau von Windrädern, die realistisch gesehen nur innerhalb von Waldgebieten möglich sind. Allerdings hat sich der ursprüngliche Gedanke eines genossenschaftlichen Modells mit Bürgerbeteiligung erledigt. Ein potenzieller Investor hat bereits mit den artenschutzrechtlichen Prüfungen begonnen.

Haimhausen – „Die Realität hat uns überrollt“, sagt Bürgermeister Peter Felbermeier zu den aktuellen Entwicklungen. Ein möglicher Investor, der schon Windkraftanlagen in der Region realisiert hatte, meldete bei der Gemeinde die Untersuchungen an, die in der Regel von März dieses Jahres bis März 2024 ein Jahr lang dauern. Die Gemeinde Haimhausen muss nichts genehmigen und kann die Information nur zur Kenntnis nehmen. „Ich hätte mir eine etwas andere Vorgehensweise gewünscht“, sagt Bürgermeister Felbermeier und deutet damit an, dass er sich eine frühere Information in die Planungen gewünscht hätte.

Den Namen des möglichen Projektanten und Investors einer Reihe von Windrädern darf die Gemeinde noch nicht nennen, aber bald ist auch das Geheimnis offiziell gelüftet. Derzeit ist vorgesehen, dass bei der Bürgerversammlung am 9. Mai der Interessent das Projekt den Bürgern vorstellt. Diese transparente Form der Bürgerbeteiligung ist dem Rathaus bei dem Vorhaben extrem wichtig.

Die geprüfte Fläche für Windräder liegt im nordwestlichen Gemeindegebiet nahe dem Ortsteil Westerndorf. Drei mögliche Standorte liegen im Gemeindegebiet Haimhausen, und ein weiteres ist auf dem Grund der Nachbarkommune Röhrmoos. Felbermeier macht aber deutlich, dass die ein Jahr dauernden Voruntersuchungen völlig unberechenbar sind. „Es kann sein, dass vier Windräder möglich sind“, sagt er, „aber vielleicht geht nur eines oder gar keines.“

Mit dem neuen Weg und dem Engagement des im Windrad-Bau erfahrenen Projektanten hat sich ein genossenschaftliches Modell erledigt. Der Haimhausener Bürgermeister ist dennoch zufrieden, dass bei der aktuell angedachten Variante die Betreibergemeinschaft den Sitz in Haimhausen hat. „Es ist uns wichtig, die Wertschöpfung bei uns zu haben“, sagt der Bürgermeister. Mittlerweile werfen die Windkraftanlagen beträchtliche Steuereinnahmen für die Gemeinden ab. Pro erzeugte Kilowattstunde Strom gehen 0,2 Cent an die Kommune in diesem Fall. Peter Felbermeier ist es wichtig, dass die Bürger der Gemeinde auch so von den Windrädern profitieren, wenn man künftig damit leben muss.