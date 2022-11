Gemeinde mischt auf dem Mietmarkt mit

Eines der größten Bauprojekte in Haimhausen

Von Nico Bauer schließen

Für die drei Mehrfamilienhäuser an der Valleystraße in Haimhausen konnte nun offiziell der Schlüssel übergeben werden.

Haimhausen – Es ist eines der größten Bauprojekte in der Gemeindegeschichte und hat durchaus den Charakter einer Zeitenwende: Mit dem Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit 42 Wohneinheiten hat die Gemeinde Haimhausen als Vermieter durchaus auch Chancen, den eigenen Markt zu beeinflussen.

Bei der offiziellen Schlüsselübergabe der drei Gebäude an der Valleystraße machte Bürgermeister Peter Felbermeier deutlich, dass das Projekt mit einem Volumen von 14 Millionen Euro heute so nicht noch einmal realisierbar wäre.

Breite Vielfalt der Mieter

Die Gemeinde ist Besitzer von zwei der drei Gebäude und hatte keinerlei Probleme, die 30 Wohnungen zu vermieten. Felbermeier betonte, dass man bei der Struktur der Mieter auf eine breite Vielfalt geachtet hatte. Auch anerkannte Asylbewerber, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, sind bei den Vergaben zum Zug gekommen.

Für das benötigte Eigenkapital der Gemeinde wurden im dritten Haus zwölf Eigentumswohnungen an Einheimische verkauft. Dazu bekam die Kommune 30 Prozent Zuschuss im Rahmen des bayerischen Förderprogramms für Wohnraumschaffung.

Ein glücklicher Umstand des Projektes: der Zinssatz von 0,45 Prozent bei der Finanzierung des Projektes, das in drei Jahrzehnten über die Mieten refinanziert wird. Dazu kommt auch, dass die Gemeinde in Besitz des Grundstückes war und den ehemaligen Acker in Bauland veränderte.

Christian Flory, der Leiter des Haimhausener Kommunalunternehmens, erklärte bei der Schlüsselübergabe, dass man für dieses Projekt das gemeindliche Tochterunternehmen gegründet habe. 2016 habe man den Bedarf für Gemeinde-Mietwohnungen festgestellt, und 2017 begann man die konkrete Planung.

Nachhaltige Energieversorgung

+ Moderne Wohnungen: ein Blick ins Bad. © Nico Bauer

Zu den modernen Wohnungen kommt eine nachhaltige Energieversorgung. So wurden auf den Dächern Photovoltaikanlagen installiert und der Strom den Mietern angeboten. Ursprünglich hatte man mit einer Teilnahmequote von 20 Prozent gerechnet, und angesichts der Energiekostenexplosion liegt die Quote nun bei fast 90 Prozent. Gegenüber des ersten Hauses wird demnächst noch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge eingerichtet.

Mit 14 Millionen Euro erreichte die Gemeinde beim Bau der drei Häuser inklusive einer großen Tiefgarage (60 Stellplätze) eine finanzielle Punktlandung. Bürgermeister Peter Felbermeier machte deutlich, dass die Gemeinde bereit ist, mit weiteren Projekten eigene Mietwohnungen zu schaffen. Etwas kleiner passiert das kommendes Jahr auch im Neubaugebiet Inhauser Moos. „Mit vielen Wohnungen kann man in den Markt eingreifen“, erklärt der Rathauschef.

Nico Bauer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.