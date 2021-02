Geschichten rund um St. Nikolaus

Die St. Nikolaus-Kirche in Haimhausen ist saniert. Pastoralreferent Bernhard Skrabal erzählt Geschichten aus der Geschichte des Hauses.

Haimhausen – Die Geschichte der St. Nikolaus-Kirche geht weit zurück. Um 900 wurde erstmals eine Kirche in Haimhausen erwähnt. Seitdem hat sie viel durchmachen müssen – von Neubau, Baupfusch und Umgestaltungen bis hin zu Sanierungsmaßnahmen. Pastoralreferent Bernhard Skrabal erinnert sich an einige Anekdoten aus der Geschichte der Kirche.

Toskanischer Portikus

Bis um 1590 waren die Wittelsbacher die Herren in Haimhausen. Ihren Haimhauser Besitz übergaben sie dann – wegen deren Verdienste dem Haus Wittelsbach gegenüber – an die Viepecks, die später in den Reichsgrafenstand erhoben wurden. Die Familie bekam mitsamt dem Herrschaftssitz das Patronatsrecht für die Pfarrkirche. Das erlaubte den Viepecks über alle Belange der Kirche mitzuentscheiden.

Und da die Familie ja nicht irgendwer war, mussten sie das auch nach außen hin zeigen. „Um 1740 haben die Herrschaften einen toskanischen Portikus an die Kirche gebaut“, sagt Bernhard Skrabal. „Wenn man damals die Hauptstraße heraufging, dann durfte da ja nichts Kleines stehen.“ Der Portikus steht auch heute noch.

Butlersche Gruft

Acht „Liegeplätze“ sind noch frei – in der Butlerschen Gruft. Die Grabstätte hatte man im Zuge der Sanierungsarbeiten 2005 wiederentdeckt, nachdem sie in den 1930er-Jahren verschlossen wurde. Bis vor 16 Jahren erinnerte sich niemand mehr aktiv daran. Die Gruft geht auf die Herrschaft der Butler von Haimhausen zurück – insgesamt 22 Familienmitglieder, darunter die Gründerin von Schönbrunn, Victoria von Butler-Haimhausen, wurden bis 1924 dort beerdigt.

Die Gruft durfte 1841 erst mit Erlaubnis des bayrischen Königs eingebaut werden. „Das Dekret besagte, dass Hygienestandards eingehalten werden mussten“, sagt Skrabal. „Da unten durfte es ja nicht riechen.“ Also mussten Entlüftungsrohre eingebaut werden, die hinten bei der Kirche hinausgehen. Und die Lüftung funktioniert laut Skrabal gut. „Es modert nicht, auch wenn die Gruft mal länger zu ist.“

Deckenputz bröckelt herunter

In den Jahren vor 1893 mussten sich Gottesdienstbesucher in Acht nehmen. Von oben bröckelte nämlich nach und nach der Deckenputz hinunter. Schnell musste etwas für die Sicherheit getan werden und so schickte im selben Jahr das damalige „Bezirksamt Arbeiter in die Haimhauser Kirche, um die Decke abzuklopfen“, sagt Skrabal.

Statik der Kirche

Der Haimhauser Schlossherr wollte um 1700 den gotischen Kirchenraum verlängern. Doch das Mauerwerk des Kirchenschiffs war schlecht, und so traf er die Entscheidung, die komplette Kirche – bis auf den Altarraum – abbrechen zu lassen und breiter zu bauen. Allerdings kam es dabei zu Pfusch am Bau. „Der Dachstuhl wurde zu wenig versteift und drückte so über die Zeit die Mauern nach außen“, sagt Skrabal. „Diese statischen Probleme wurden 1874 bis 1876 erkannt und zwei Eisenstangen im Kirchenschiff eingezogen, um die Mauern zu halten.“

Dass diese Maßnahme nicht ausreiche, habe man mit bloßem Auge erkennen können. Der Dachstuhl drückte die Mauern circa 14 bis 18 Zentimeter nach außen. „Bei der jetzigen Sanierung wurde der Dachstuhl versteift und so das Auseinanderdriften beendet.“

Erstes elektrifiziertes Objekt

Die Kirche war um 1911/13 Werbeträger: für das E-Werk der von Haniels. „Kirche und Pfarrhof waren nach den Wirtschaftsbetrieben des Schlosses die ersten Gebäude, die in Haimhausen elektrifiziert wurden“, sagt Skrabal. Heute sind sogar noch Lampen von damals vorhanden und in Betrieb.

Von modern zu rückwärtsgewandt

Die Schlossherrschaft versuchte, die Kirche stets modern zu halten – den jeweiligen Zeiten und Stilen angepasst. Bis um 1900. 38 Jahre später entschieden sie sich, die Kirche zu barockisieren und sie 1958 durch den Maler Weingarten ausmalen zu lassen. Sein Seitenaltarbild „Krönung Mariens“ wurde aber wieder entfernt – wegen seiner wirkung. Der Maler war womöglich durch seine Erlebnisse im Krieg depressiv – dementsprechend wirkten seine Figuren. Skrabal: „Ich kann das nur so beschreiben: Die Krönung Mariens ist eigentlich was Erhabenes, aber alle, die auf dem Bild sind, haben keine Lust.“

Die Kirche heute

Nach fast sieben Jahren Bauzeit ist die Sanierung der St. Nikolaus-Kirche fast abgeschlossen. „Innen müssen noch die Altäre mit den Figuren eingestimmt, die Orgel eingebaut, die Sakristei ausgestattet und die neuen liturgischen Orte gestaltet werden“, sagt Skrabal. Die Kirche erstrahlt wieder in hellen Tönen und mit einer modernen Deckenkonstruktion. Die ersten Gottesdienste haben schon stattgefunden – und viele weitere sollen noch folgen.