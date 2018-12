Es strahlt wieder golden

Nach einer langen Renovierung wurde das goldene Turmkreuz mitsamt des Unterbaus, des Ziboriums, zum Patrozinium wieder auf der Kuppel der Kirche St. Nikolaus in Haimhausen angebracht.

Haimhausen – Es ist ein strahlendes Zeichen für Glaube und Nächstenliebe, das ab sofort wieder vom Turm der Kirche St. Nikolaus in Haimhausen herableuchtet: Nach einer langen Renovierung wurde das goldene Turmkreuz mitsamt des Unterbaus, des Ziboriums, zum Patrozinium wieder auf der Kuppel der Kirche angebracht.

„Endlich sieht man wieder etwas vom Kirchturm“, freut sich Pastoralreferent Bernhard Skrabal, der als stellvertretender Kirchenverwaltungsvorsitzender die Sanierung betreute. „Das ist für die Identität des ganzen Ortes sehr wichtig“, sagt er.

Über eineinhalb Jahre war der Haimhauser Kirchturm wegen Renovierungsarbeiten komplett eingerüstet, in der Gemeinde bezeichnete man ihn schon scherzhaft als „BayWa-Turm“. Jetzt soll in den nächsten Wochen das Gerüst bis zur Unterkante der Turmzwiebel entfernt werden.

„Die Sanierung hat sich etwas hingezogen, weil die Schäden an der Zwiebel größer waren, als gedacht“, erklärt Skrabal. „Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir sie wohl mit einem Kran vom Turm gehoben, um die Arbeiten unten zu erledigen.“ Ein Problem war unter anderem, dass Feuchtigkeit durch das Blech eingedrungen war und es deshalb unter der Schalung zu Fäulnis gekommen ist. Inzwischen ist die rund viereinhalb Meter hohe Zwiebel wieder in einem einwandfreien Zustand. Die Kupferverkleidung wurde vorpatiniert, damit sie zum Stil der Kirche passt. „Ansonsten würde es zwischen 40 und 60 Jahre dauern, bis die Oberfläche grün ist“, erklärt Skrabal. Ganz oben thronen jetzt wieder das knapp zwei Meter hohe Ziborium und das rund 80 Zentimeter große Kreuz. Der Förderverein der Pfarrkirche hat 15 000 Euro investiert, um die beiden Objekte zu restaurieren und neu zu vergolden. Es sind zwei ganz besondere Gegenstände: Das Kreuz hat zwei Querbalken und ist ein so genanntes Scheyrer-Kreuz. Es deutet die enge Verbindung Haimhausens zum Kloster Scheyern und dem einstigen Herrschaftssitz der Wittelsbacher an. Auch ein Ziborium als Unterbau des Kreuzes findet man eher selten auf bayerischen Kirchtürmen. „Der Kelch oder Pokal erinnert an das letzte Abendmahl“, erklärt Skrabal.

Damit dieses Wissen auch nach einigen Generationen nicht verloren geht, wurde in das Ziborium eine Zeitkapsel eingelassen. Neben aktuellen Zeitungen, Münzen, Fotos und der Urkunde zur Wiederaufsetzung befindet sich darin auch eine Abhandlung über die Baugeschichte der Kirche und deren Sanierungen. Denn über die Jahrhunderte hinweg hat sich das Gotteshaus immer wieder verändert. Die erste urkundliche Erwähnung einer Kirche in Haimhausen war rund 900 nach Christus. 1460 wurde schließlich ein neues Gotteshaus gebaut – allerdings ohne Turmzwiebel. Diese bekam das Gebäude kurz nach 1700 im Zuge der Barockisierung unter dem Hofmarksherrn Reichsgraf Franz Ferdinand von und zu Haimhausen.

Seit dem hat es immer wieder Modernisierungen gegeben – und die St. Nikolaus Kirche wandelt sich gerade wieder. Momentan sind weitere Sanierungsarbeiten im Gange. Kommendes Frühjahr stehen am Turm noch Maler- und Putzarbeiten an. Außerdem werden neue Fenster eingebaut sowie die Orgelemporen und die Heizung saniert. Auch die Innenräume und die liturgischen Orte sollen neu gestaltet werden. „Konkrete Konzepte dafür gibt es noch nicht“, sagt Bernhard Skrabal. „Aber natürlich haben wir schon erste Überlegungen und Gedankenspiele, in welche Richtung es gehen könnte.“

Verraten werden solle aber noch nichts. Nur eines steht schon fest: Am 28. Juni 2020 muss alles fertig sein, denn dann wird die Kirche feierlich eingeweiht. „Der Kardinal hat sein Kommen schon zugesagt“, so Skrabal.