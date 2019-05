Bildungsfahrt mit Bürgermeister

30 Senioren aus Haimhausen haben an der Rollenden Bürgerversammlung teilgenommen. Mit im Bus war natürlich Bürgermeister Peter Felbermeier als „Tourguide“.

Haimhausen – Erste Station war das Kramer Kreuz. Dort gibt es Pläne, einen Verbrauchermarkt zu platzieren. Für einen solchen Markt spricht laut Felbermeier, dass alle Waren des täglichen Bedarfs am Ort wären. Zum Vollsortimenter, etwa der Ketten Edeka oder Feneberg, würden noch Wohnhäuser hinzukommen, die bis hinunter zum Brunnenfeld gebaut werden.

In einem Bürgerentscheid sollen die Haimhauser Wahlberechtigten am 26. Mai entscheiden, ob die Gemeinde dort Baurecht schaffen soll oder nicht. Felbermeier rief zur Teilnahme am Bürgerentscheid auf: „Nur der, der gewählt hat, darf sich auch letztendlich an der Diskussion beteiligen.“ Er hoffe natürlich, dass es eine hohe Wahlbeteiligung geben wird.

Am Maisteig ging es um eine geplante Kreuzungsänderung. Sie soll 100 Meter Richtung Osten rücken, wie Felbermeier erklärte. „Unser Plan ist es, eine Einfädelspur zu bekommen.“ Die Maßnahme sei allerdings erst in zehn Jahren umzusetzen. „Die Herausforderung ist, dass wir bei allen Maßnahmen hinterherhinken, da diese Maßnahmen immer an die aktuelle Verkehrssituation angeglichen sind“, sagte er.

Um eine weitere Baumaßnahme ging es an der Bundesstraße 13. Eine Überquerungshilfe soll den Übergang für Fußgänger und Radfahrer erleichtern. Der dazugehörige Fuß- und Radweg verläuft entlang der Hauptstraße bis zur B 13. Am 8. Mai findet der Spatenstich statt. „Insgesamt wird das ganze Vorhaben mit der Überquerungshilfe etwa 700 000 Euro kosten“, erklärte Felbermeier.

Im Ortsteil Amperpettenbach brachte Heidi Patzelt den Senioren das System Fairtrade näher. Patzelt ist schon seit 15 Jahren dort im größten Fairhandelshaus Bayerns beschäftigt ist. Das Konzept sieht vor, dass alle Produzenten ein sicheres Einkommen erhalten, womit sie ihr Leben bestreiten können, auch wenn einmal die Ernte ausfällt. In dem Handelshaus gibt es nur fair gehandelte Produkte zu kaufen, die aus bis zu 70 Ländern kommen.

Im Anschluss fuhr der Bus weiter nach Westerndorf. In Vertretung für Hans Schertl, dem Gründer der Internetseite kirchenundkapellen.de, erklärte Bäuerin Anni Brandmaier die Besonderheiten der Westerndorfer Kirche. Neben dem schiefen Kirchenturm gibt es dort sehenswerte Wand- und Deckenmalereien zu bestaunen. Zum Abschluss lud die Gemeinde zu Kaffee und Kuchen in die Amperresidenz Haimhausen ein.

ly