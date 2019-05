Der Haimhauser Ball der Vampire: „Ein Stück, auf das alle Lust haben“

Das Theater „Haimhauser Ball der Vampire“ wird im Rahmen des Theaterspektakels des Haimhauser Kulturkreises aufgeführt. Ein Interview mit Regisseur Philipp Jescheck und Produktionsleiter Sebastian Feldhofer.

Haimhausen – Transilvanien und Haimhausen liegen über 1000 Kilometer voneinander entfernt. Und doch haben sie eines gemeinsam: Dort treiben Vampire ihr Unwesen – zumindest in dem Theater „Haimhauser Ball der Vampire“. Haimhausen wird in dem Stück zum Schauplatz einer Fehde zwischen Vampiren, die im Untergrund der Gemeinde leben, und der Dorfgemeinschaft. Die Inszenierung findet im Rahmen des Theaterspektakels des Haimhauser Kulturkreises statt. Regisseur Philipp Jescheck und Produktionsleiter Sebastian Feldhofer erklären im Gespräch, was der Tanz der Vampire mit dem Stück zu tun hat, was die Arbeit mit Laien ausmacht und was die beiden sich für das Stück wünschen.

Herr Feldhofer, Sie sind schon lange beim Kulturkreis dabei. Wie kann man sich Ihre Arbeit als Produktionsleiter vorstellen?

Sebastian Feldhofer: Ich habe das aktuelle Projekt im Frühjahr 2017 begonnen, da hab ich mir zuerst den Autoren und Dramaturgen Carsten Golbeck ins Boot geholt, der unser schönes Schloss in ein „Vampirschloss“ verwandelt hat und diese Geschichte auf das Dorf Haimhausen zugeschnitten hat. Danach habe ich den Regisseur Philipp Jescheck gewinnen können. Für die Musik habe ich die Band „Dr Will & the Wizards“ ausgesucht und engagiert. Mir war es wichtig, dass ihre Musik zu uns passt und dass sie einen herausragenden Entertainer als Frontmann haben. Das Stück enthält viele Songs, die extra umgetextet und angepasst werden mussten. Zu dieser Band kommen noch der Chor „Stimmbruch“ und acht Bläser von der Haimhauser Dorfmusik hinzu.

Wie sind Sie auf Tanz der Vampire gekommen?

Feldhofer: Wir wollten ein Theaterstück mit Musik machen und eine Geschichte erzählen, die auch so in Haimhausen hätte passieren können. Wir haben aber auch eine Story gesucht, die relativ bekannt ist. Der Tanz der Vampire ist aber nur als „roter Faden“ durch die Geschichte übrig geblieben.

Das Stück ist auf Haimhausen zugeschnitten. Begeistert das die Bevölkerung?

Feldhofer: Ja, weil sie sich irgendwie in der Dorfgemeinschaft wieder erkennen können. Da gibt es zum Beispiel den Wirt mit seiner Magd, den Metzger, die Kioskfrau, den Schlossverwalter und seine Frauen oder die verwitwete Bäuerin. Wie im richtigen Leben ziehen sie sich gegenseitig auf, sind teilweise böse miteinander, dann lachen und trinken sie wieder zusammen und spielen den einen gegen den anderen aus. Die Rollen sind natürlich alle frei erfunden.

Herr Jescheck, haben Sie eine klassische Regisseurausbildung?

Philipp Jescheck: Ja, ich habe als Regieassistent angefangen und nach drei Jahren meine erste eigene Inszenierung bekommen. Danach war ich am Münchener Volkstheater Hausregisseur und seitdem bin ich freier Regisseur.

Was hat Sie an diesem Theaterprojekt gereizt?

Jescheck: Dass hier so viele Menschen für ein Ziel zusammenarbeiten. Von den Schauspielern über den Chor, der Regieassistenz bis zu den Bühnentechnikern. Alle arbeiten, weil sie neben ihrem Beruf Lust darauf haben. Da ist eine große Leidenschaft dabei. Das liebe ich sehr.

Was gehört zum kreativen Prozess eines Regisseurs dazu?

Jescheck: Ich mache die Besetzung und treffe gemeinsam mit dem Musiker Dr. Will und dem Autoren Carsten Golbeck die Musikauswahl. Mit dem Bühnenbildner und der Kostümbildnerin bespreche ich die Ausstattung und im Anschluss geht es in die Proben. Dort entstehen die Szenen, die Bilder und die Figuren. Da die Leute auch ihren Berufen nachgehen müssen, proben wir fast sechs Monate.

Wie viele Profis wirken bei dem Stück mit?

Feldhofer: Wir haben insgesamt vier Profis dabei. Der Autor, der Regisseur, die Band und die Theatertechnik. Alle anderen sind Laien.

Jescheck: Laien mit viel Theatererfahrung und Herzblut. An den Eckpfeilern der Produktion wird mit Profis gearbeitet.

Bekommen Sie finanzielle Unterstützung?

Feldhofer: Ja, ohne Unterstützung geht es nicht. Hier ist die Gemeinde Haimhausen zu nennen und die ansässigen Banken, wie die Raiffeisen Bank München-Nord und die Sparkasse Dachau sowie viele Haimhauser Firmen, Geschäfte und Agenturen. Die vielen freiwilligen Helfer, ohne die dieses große Projekt nicht möglich wäre, müssen hier aber auch erwähnt werden.

Kommen die Schauspieler aus einem festen Ensemble?

Feldhofer: Viele aus dem jetzigen Ensemble sind schon länger zusammen, seit etwa 25 Jahren. Es wurden aber auch neue Schauspieler eingebunden und glücklicherweise auch jüngere Kollegen.

Sind bei den Schauspielern „Zuagroaste“ dabei?

Feldhofer: Wir haben einen Schauspieler aus Günzenhausen, der ist aber schon lange dabei und einen aus Freising, der zum zweiten Mal mitmacht. Ansonsten sind alle aus der „Gmoa“.

Was wünschen Sie sich für den „Haimhauser Ball der Vampire“?

Jescheck: Ich wünsche mir, dass es viele Leute sehen, ihren Spaß damit haben und dass sie am Ende raus gehen und einen schönen Abend erlebt haben. Aber auch, dass sie etwas für sich mitnehmen.

Feldhofer: Ich wünsche mir, dass die Neugier auf unser Theaterstück bis zur Premiere so groß wird, dass alle Vorstellungen ausverkauft sind und wir über eine Zusatzvorstellung nachdenken müssen.

Interview: Leyla Yildiz

Vorstellungen

sind am 28. Juni und 29. Juni sowie 3., 4., 5. und 6. Juli. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro unter www.haimhauser-kulturkreis.de (nur Postversand), in der Kulturkneipe am Mittwoch oder Samstag von 19.30 bis 23 Uhr oder bei den Bäckereien Mayerbacher und Polz in Haimhausen sowie dem Dorfladen Haimhausen.