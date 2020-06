BIS verabschiedet 91 Absolventen

91 Schüler aus 25 Nationen haben an der Bavarian International School (BIS) ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Haimhausen – Unter strengen Auflagen erlebten Schüler und Eltern eine verkürzte Abschluss-Zeremonie in der weitläufigen Sporthalle der BIS am Haimhausen-Campus. Großeltern, Geschwister und weitere Verwandte verfolgten die Ehrung der „Class of 2020“ per Live-Streaming.

„Auf diesen BIS-Jahrgang bin ich besonders stolz“, sagt Schuldirektorin Dr. Chrissie Sorenson. Die Klasse habe die Coronakrise mit Flexibilität, Innovationsfreude, Fleiß und Durchhaltevermögen eindrucksvoll gemeistert.

Auch Schülersprecher Sebastian Casse betonte, die heutige Zusammenkunft „zeugt von unserer Fähigkeit, Widrigkeiten zu überwinden und durchzuhalten, auch wenn wir mit enormen Herausforderungen konfrontiert werden“. Stellvertretend für seine 90 Mitschüler sagte der 18-jährige Brite: „Unsere Schule hat nicht nur das Ziel der akademischen Ausbildung erfüllt, sondern uns gezeigt, wie man dauerhafte Beziehungen aufbaut und Verantwortung übernimmt.“

Die weiteren Wege der Schüler sind sehr unterschiedlich. Eine Vielzahl besucht Universitäten wie Oxford, Edinburgh, Amsterdam und sogar Osaka, andere haben sich für ein Übergangsjahr zum Beispiel mit sozialen Engagements oder spezifischen Weiterbildungen entschieden. Eine Schülerin absolviert ein freiwilliges soziales Jahr in Lesotho (Afrika), um in einem Krankenhaus zu arbeiten, ein Schüler geht zu den Royal Marines.

Die Bavarian International School ist eine gemeinnützige Bildungsinstitution mit zwei Standorten, Haimhausen und München. Rund 1200 Kinder und Jugendliche aus 56 Nationen zwischen drei und 18 Jahren besuchen die private Ganztagsschule inklusive Kindergarten. Der ganzheitliche Bildungsfokus liegt auf der individuellen Entwicklung jedes Kindes.

Die BIS hatte zu Beginn der Corona-Krise sofort auf virtuelle Schule umgestellt und bietet seither ein beispielhaftes Distance Learning-Programm an.

mm