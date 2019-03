Das Thema Abtreibungen bewegt die Haimhauser Frauen

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags hat der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen zum Gedankenaustausch in die Kulturkreiskneipe eingeladen.

Haimhausen – Im Rahmen eines sogenannten Frauenfrühstücks ging es dabei vor allem um die neu entflammte Diskussion über die Paragraphen 218 und 2019a des Strafgesetzbuches (StGB), die die Rahmenbedingungen für Abtreibungen und sämtliche Informationen dazu regeln.

Gesprächspartnerinnen der Frauen waren Dr. Violet Handtke, Bioethikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der LMU, sowie Prof. Dr. med. Gerlinde Debus, ehemalige Chefärztin der Gynäkologie am Helios-Klinikum Dachau und Therapeutin für Neurointegrative Medizin. Die Moderation übernahm die Kreissprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Jutta Krispenz. Auslöser der Diskussion um das Thema Schwangerschaftsabbrüche war die Verurteilung einer Frauenärztin, die Infos zu ihrer Arbeit auf ihrer Homepage bereitgestellt hatte.

Trotz der kurz zuvor in Kraft getretenen Änderung des Paragraphen 219a StGB sind die Hürden für Frauen in Deutschland immer noch extrem hoch, wenn es um konkrete Möglichkeiten der Abtreibung geht. Deshalb plädierten die Grünen, auch in Haimhausen, für ein umfangreiches Informationsangebot für betroffene Frauen.

Lesen Sie auch: Dachau wächst und wächst – und damit die Belastungen für die Bewohner durch den zunehmenden Verkehr. Deshalb fordert die FDP jetzt eine Wachstumsgrenze von 0,5 Prozent.

Frauen werden immer noch stigmatisiert und kriminalisiert

Zudem würden Frauen, die einen Abbruch hätten vornehmen lassen, auch heute noch stigmatisiert und kriminalisiert. Dabei ist es laut Medizinerin Debus an der Zeit, endlich Rahmenbedingungen zu schaffen, die „die betroffenen Familien und Frauen in jeder Hinsicht mündig machen“. Dazu gehöre nicht nur eine umfassende Aufklärung über Familienplanung. Auch eine möglichst breite Unterstützung für junge Familien, etwa in Form von bezahlbaren Kinderbetreuungsplätzen, erweitere den Entscheidungsspielraum für Frauen erheblich.

Auch im kommenden Jahr am 8. März sollen sich wieder interessierte Frauen aus dem ganzen Landkreis in der Kulturkreiskneipe treffen können, um den Weltfrauentag gemeinsam zu begehen.

Auch interessant: In Stadt und Landkreis gibt es dank des Dachauer Forums seit 50 Jahren katholische Erwachsenenbildung. Dieses Jubiläum wurde jetzt gefeiert.

Außerdem aus Haimhausen: Sie haben das Besondere gefunden und oft schlichtweg das Schöne: 32 Frauen und Männer haben sich am Fotowettbewerb „Haimhausen durch meine Linse“ beteiligt. Das Siegerbild ist „tierisch“.

dn