„Das Geheimnis von Haimhausen“: fulminante Inszenierung mit Selbstironie und viel Musik

Von: Nico Bauer

Teilen

Außergewöhnliche und außergewöhnlich gute Kombination: Bläser der Dorfmusik Haimhausen (vorne) und die Band Dr. Will & The Wizards. © Nico Bauer

Haimhausen – Man versprach die ganz große Show und hielt Wort: Zur 1250-Jahr-Feier sollte die neue Theaterproduktion in Haimhausen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Das hat der Kulturkreis geschafft mit „Das Geheimnis von Haimhausen“ – einem Vier-Stunden-Stück, das so gar nichts mit teilweise etwas angestaubten Theaterabenden zu tun hat.

Haimhausen - Das hat der Kulturkreis geschafft mit „Das Geheimnis von Haimhausen“ – einem Vier-Stunden-Stück, das so gar nichts mit teilweise etwas angestaubten Theaterabenden zu tun hat.

Sehnsuchtsziel Haimhausen

In der extra für das Jubiläum von Carsten Golbeck geschriebenen Geschichte „Das Geheimnis von Haimhausen“ wird aufgegriffen, dass die Ortschaft Haimhausen nach dem 30-jährigen Krieg bei den Schönen und Reichen ein Sehnsuchtsziel war. Allerdings ist von dieser spannenden Episode der Gemeindegeschichte wenig bekannt, und hier half Autor Golbeck nach mit einigen Ideen, was denn geschehen sein könnte.

Eigenwillige Haimhauser

Das Dorf bekommt einen Schatz, den die fest zusammenhaltenden und etwas arg eigenwilligen Haimhausener dann nicht mehr hergeben wollten. Bei der Premiere im ausverkauften Haniel-Stadl am Freitagabend sorgte die immer wieder im Stück zelebrierte Selbstironie über die Bedeutungslosigkeit von Haimhausen für die größten Lacher. So beschrieb ein Mönch aus Rom das Ziel des Schatzes Haimhausen unmissverständlich: „Das hier ist ein so bedeutungsloser und langweiliger Ort, sodass die gesamte Weltgeschichte darüber hinweggeschaut hat. Von allen weißen Flecken der Erde ist das der weißeste.“

ba2a2575-20f5-4c4d-94bb-2379646d8308.jpg © Nico Bauer

Das ging so weiter. Später in der Moderne macht sich ein Fernsehteam von Akte X auf den Weg, um das Geheimnis der Langweiligkeit Haimhausens zu erforschen.

Große Show

Die Besucher saßen mittendrin in einem Theaterstück, das eine große Show war. Einmal raste ein Auto in die Halle, Hip-Hopper brachten junge Besucher zum Kreischen, und die beiden Musikgruppen (Band Dr. Will & The Wizards, Bläser der Dorfmusik Haimhausen) bildeten eine nur durch die Kleidung auseinander zu haltende Einheit.

Diese Einheit gab es auch bei den Musikpassagen, die extrem peppig ausfallen. Auf einen Schlag standen dann 34 Personen auf der Bühne und schmetterten beispielsweise ein von Herzen kommendes „Viva Haimhausen“ in die Welt hinaus. Die 14 Schauspieler, von denen gefühlt jeder ein Hauptdarsteller war, vermischten sich in den historischen Kostümen zusammen mit dem Chor Stimmbruch.

Witz, Show, klassischem Theater, Spezialeffekten und echter Party

Dieser permanente Wechsel mit Witz, Show, klassischem Theater, Spezialeffekten und echter Party im Stadl macht das Theater zu einem Jubiläumshighlight. Das Festjahr dauert noch etwas, aber die Aufführungen dürften kaum zu toppen sein.

Darsteller: Günay Brandt, Willy Kramer, Gabriele Niedermeier, Gudrun Kolbe, Gabi Heigl, Sabine Simionescu, Willi Sedlmayr, Sebastian Feldhofer, Jonny Weissmüller, Angela Schikowski, Gabriele Faber, Marja-Leena Varpio, Sebastian Feldhofer jun. Regisseur: Philipp Jeschek.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Weitere Termine:

Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Juni; Freitag, 1. und Samstag, 2. Juli (jeweils 20 Uhr). Vorverkauf unter mail@haimhauser-kulturkreis.de sowie bei den Bäckereien Mayerbache und Polz, im Dorfladen und in der Kulturkneipe. Restkarten) an der Abendkasse.