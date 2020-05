Der neue Gemeinderat in Haimhausen hat seine konstituierende Sitzung in der Schulaula abgehalten. Dabei gab Bürgermeister Peter Felbermeier eines mit auf den Weg: positiv bleiben – egal was kommt.

Haimhausen – „Wir dürfen nicht alles negativ sehen“, sagte Bürgermeister Peter Felbermeier bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Haimhausen. Stattdessen will er positiv in die Zukunft blicken – trotz Corona. „Alle müssen die Ärmel hochkrempeln und die Dinge positiv angehen, egal wie schwierig eine Situation in den nächsten sechs Jahren wird“, sagte er.

Diesen Appell richtete er an seine wieder- und neugewählten Gemeinderäte. Die kamen zum allerersten Mal in dieser Legislaturperiode in der Aula der Grund- und Mittelschule zusammen. Das war der Corona-Krise geschuldet, da alle Anwesenden mit dem entsprechenden Mindestabstand zueinander sitzen mussten.

Zu Beginn vereidigte Peter Felbermeier seine neuen Gemeinderäte. Mit Stefan Jänicke (Bürgerstimme), Veronika Horzella (Grüne), Detlef Wiese (Bürgerstimme), Christina Meckel (ÜWG), Josef Heigl (CSU), Bettina Ahlrep (Grüne), Georg Mayerbacher (CSU), Sabrina Spallek (Grüne) und Christian Stangl (FDP) sind es insgesamt neun. Da Stangl nur einen Sitz für die FDP innehat, bildet er nun eine Fraktion mit dem SPD-Gemeinderat Ludwig Meier.

Die Wahl des zweiten und dritten Bürgermeisters lief reibungslos ab. Für das Amt des zweiten Bürgermeisters nominierte Thomas Mittermair (CSU) seine Parteikollegin Claudia Kops. Die übt bereits seit 2008 das Amt aus. „Sie ist am Ort, hat die entsprechende Erfahrung und ist deshalb die geeignete Person als zweite Bürgermeisterin“, sagte Mittermair. Da keine Gegenkandidaten antraten, war die Wahl eindeutig. Mit 21 Stimmen haben die Gemeinderäte sie wieder ins Amt gewählt. „Ich freue mich herzlich über das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und mit dem Bürgermeister“, sagte sie.

Für die Wahl des dritten Bürgermeisters stellte sich Sabrina Spallek zur Verfügung. Die Gemeinderäte haben sie mit 20:1 Stimmen in ihrem Amt bestätigt.

Als weitere Stellvertreter fungieren in den nächsten sechs Jahren Angelika Goldfuß (ÜWG) und Ludwig Meier (SPD).

Die Besetzung der vier Ausschüsse lief ebenfalls wie am Schnürchen. Im Bauplanungs- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss sowie im Sozial-, Kultur- und Bildungsausschuss bekleidet die CSU zwei Sitze, die anderen Fraktionen erhalten jeweils einen Sitz. Im Rechnungsprüfungsausschuss galt es nur fünf Sitze zu besetzen. Die CSU hatte im Vorfeld auf einen Sitz verzichtet, sodass jede Fraktion in dem Ausschuss vertreten sein kann.

In dieser Legislaturperiode hat die Gemeinde zum ersten Mal den Projektreferenten für Ortsentwicklung und Gewerbe aufs politische Tableau gehoben. „Es war wirklich an der Zeit, dass wir das mit einem Referentenposten versehen, da jede Partei die Ortsentwicklung in ihrem Wahlprogramm hatte“, sagte Felbermeier. Der Gemeinderat wählte Detlef Wiese (Bürgerstimme) in diese Position. Angelika Goldfuß bleibt weiterhin Referentin für Senioren, übernimmt aber gleichzeitig die Aufgaben von Sozialreferentin Ingrid Waizmann (SPD). Umweltreferentin ist Sabrina Spallek.

Der Gemeinderat hat wieder einige Beauftragtenposten mit Bürgern besetzt. Beauftragter für Behinderte und chronisch Kranke bleibt Thomas Sommer, Martin Herrenbrück ist nach wie vor Fahrradbeauftragter, und Josef Heigl senior stellt sich wieder als Beauftragter für Sport, Bildung und Kultur zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind Sebastian Portenlänger als Wirtschaftsbeauftragter, Martina Rusch als Beauftragte für Familien und Jugend und Helmuth Greiner als Friedhofsbeauftragter.

ly