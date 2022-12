Bürgermeister Peter Felbermeier blickt zurück auf das Jahr 2022: „Der Zusammenhalt hat mich stolz gemacht“

Von: Nico Bauer

Sein Blick aus dem Fenster auf die Hauptstraße: Für Peter Felbermeier ist derzeit keine Ortsmitte in Sicht. © nb

Das Jubiläumsjahr ist vorbei, aber die Liste der Herausforderungen ist noch lang. Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier freut sich im neuen Jahr auf die einmalige Chance, eine echte Ortsmitte bekommen zu können.

Herr Felbermeier, wie würden Sie dieses Jahr mit einem Satz zusammenfassen?

Peter Felbermeier: Wir hatten eine schwierige Konstellation und schauen mutig nach vorne.

Die 1250-Jahr-Feier war gewiss eine schwierige Konstellation. Ist das Festjahr denn so schön geworden, wie man es sich vorgestellt hat?

Ja, natürlich. Wir hatten sehr viel ehrenamtliches Engagement und sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen. Zu Beginn des Festjahres musste das Neujahrskonzert abgesagt werden, das jetzt im Januar nachgeholt wird. Der Beginn war etwas holprig, aber für die Gemeinde war es ein herausragendes Jahr.

Was hat Sie dieses Jahr besonders stolz gemacht?

Der Zusammenhalt. Man ist nicht immer einer Meinung, streitet auch einmal. Wenn es dann aber eng wird, gibt es nur Zusammenhalt und Zuspruch. Das hat man in der Festwoche gesehen, als der Festwirt kurzfristig abgesagt hatte. Die Leute haben den fehlenden Service akzeptiert und geduldig beim Essen angestanden, als wir das Fest in Eigenregie organisierten. Die Bürger sagten: Lieber so als gar nicht.

Die Absage des Festwirts war nicht das einzige Problem. Wie wirken sich die unruhigen Zeiten auf der Welt auf Haimhausen aus?

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine kommen die wirklich unruhigen Zeiten erst noch auf uns zu. Die Unterbringung von Flüchtlingen wird eine Herausforderung. In der Ukraine sind die Winter noch härter als bei uns, und dort sitzen viele Familien schon auf gepackten Koffern.

Haimhausen hat sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen bisher seiner Verantwortung gestellt und war im Landkreis Dachau vorne dabei. Heben Sie nun den Finger und sagen, dass andere Gemeinden mehr leisten müssen?

Subjektiv ja, aber man muss auch sehen, dass einige Gemeinden nicht gerade mit Infrastruktur gesegnet sind. Da gibt es keinen Bäcker, keine Einkaufsmöglichkeit und keinen ÖPNV. Die nicht mobilen Hilfesuchenden sind dann zu 100 Prozent auf Helfer angewiesen. Der Flüchtlingsdruck wird sich aber erhöhen und alle Gemeinde werden aufnahmebereit sein müssen.

Haimhausen bleibt also in der Spitze der aufnehmenden Kommunen?

Keine Frage. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir kommunale Turnhallen nutzen müssen. Unabhängig von der Einwanderungspolitik – ich bin nicht zufrieden – ist unsere Aufgabe jetzt, die Leute unterzubringen.

Haben Sie Befürchtungen, dass die neue Sporthalle in Haimhausen zweckentfremdet werden könnte?

Ich traue es mich kaum zu sagen, aber unsere Halle ist eigentlich prädestiniert mit den Sanitäranlagen, Mensa oder Rückzugsräumen. Natürlich wäre das bitter für unsere Schüler und Vereine.

Befürchten Sie, dass es so weit kommt?

Ja.

Blicken wir nach vorne auf 2023. Mit welchen Zielen für die Gemeinde starten Sie das Jahr?

Wir müssen den Verbrauchermarkt am Kramer Kreuz und das Baugebiet Amperberg voranbringen. Und dann haben wir den städtebaulichen Wettbewerb auf dem ehemaligen Brauereigelände. Auch für die Feuerwehr brauchen wir eine zukunftsorientierte Lösung, weil das Gelände zu klein ist. Auch die Planung für das Dorfgemeinschaftshaus Ottershausen muss vorangehen. Dazu haben wir zwei Wald-Potenzialflächen für Windkraftanlagen. Vielleicht ist das mit Bürgerbeteiligung möglich. Wir brauchen keinen Investor aus JWD. In nicht weit entfernten Kommunen wie Garching oder Ismaning scheitern Windräder derzeit an der Radarzone des Flughafens.

Befürchten Sie auch Schwierigkeiten?

2013 war die Planung noch darauf ausgelegt, wie man etwas nicht machen kann. Damals hatte der Flughafen keine Bedenken, aber die Windkraftanlagen sind höher geworden. Damals waren wir bei 200 Meter Gesamthöhe, jetzt sind es 250 Meter. Der Flughafen nimmt erst bei konkreten Bauanträgen Stellung.

Auf was darf sich der Bürger 2023 freuen?

Wir haben einige Vereinsjubiläen und Festivitäten. Und dann können wir auf dem ehemaligen Brauereigelände eine echte Ortsmitte schaffen. Wir sind ein Straßendorf und haben verschiedene Plätze errichtet. Aber ein Ortszentrum wie Altomünster oder Indersdorf haben wir bisher nicht geschafft. Wir haben mit dem Brauereigelände eine ähnliche Chance wie Dachau mit dem MD-Gelände. Für den Wettbewerb haben wir acht überragende Architektenbüros eingeladen.

Wie wird entschieden?

Mit den vier Besten drehen wir eine Extra-Runde, weil es um die beste Lösung für Haimhausen geht. Eine Preisrichterin kommt beispielsweise aus Kopenhagen und kennt uns vielleicht nur von der Landkarte.

Zum Jahresende hat der Bürgermeister einen Wunsch frei…

Mein größter Wunsch ist, dass wir wieder in Frieden leben. Da ist auf der Welt einiges in die Schieflage geraten. Und es soll nicht jeder schauen, was der andere mehr hat. Die Leute sollen wieder zufrieden und gesund werden. Außerdem soll sich der Freistaat Bayern der Schieflage vieler Kommunen stellen. Im Großraum München ist der Druck extrem hoch.

