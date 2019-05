Nach der Attacke eingeschläfert: Dobermann greift Herrchen (67) an und verletzt ihn schwer

Ein Dobermann hat sich am Sonntagnachmittag im Bein und Kopf seines Halters verbissen. Der Mann musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dachau eingeliefert werden.

Haimhausen – Zu einer Attacke eines Dobermanns ist es am Sonntagnachmittag in einem Haimhauser Garten gekommen. Der über 50 Kilogramm schwere Hund rannte nach Angaben der Polizei eine 68-jährige Frau in deren Garten um. Ihr ein Jahr jüngerer Ehemann kam anschließend zu Hilfe und wollte den Hund am Halsband festhalten. Das Halsband riss und der Dobermann verbiss sich mehrmals im Körper seines Herrchens, so die Polizei.

Ein Nachbar eilte nun dem Verletzten zu Hilfe. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen des 81-jährigen Nachbarn konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Der Rüde namens „Ajax“ flüchtete ins Haus und konnte dort von der Frau eingesperrt werden.

Eine hinzugerufene Tierärztin schläferte das Tier ein. Der zehnjährige Dobermann war angeblich noch nie aggressiv auffällig.

dn