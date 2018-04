Haimhauser (26) hält Freundin Spielzeugpistole an den Kopf - Großeinsatz der Polizei 

Ein 26-jähriger Haimhauser hat heute Nachmittag für einen Großeinsatz der Polizei in München und im Landkreis Dachau gesorgt.

Haimhausen - Im Stadtgebiet von München war der junge Mann laut Polizei dabei beobachtet worden, wie er seiner Freundin in seinem Auto eine Waffe an den Kopf hielt. Zeugen meldeten dies sofort der Polizei, die daraufhin eine Großfahndung einleitete.

Mit mehreren Streifen sowie einem Hubschrauber wurde nach dem Auto des Haimhausers gesucht, die Polizei ging von einer „akuten Bedrohungslage“ aus. In seiner Wohnung in Haimhausen trafen die Einsatzkräfte den 26-Jährigen samt Freundin am späten Nachmittag schließlich an.

Wie sich herausstellte, war die von den Zeugen gesehene Waffe nur eine Spielzeugpistole. Die Freundin war laut Polizei unverletzt, das Paar sei zwischenzeitlich auch wieder friedlich miteinander umgegangen. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind bislang unklar.

