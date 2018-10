Verschwundenes Wasserschloss entdeckt: Geschichtsforscher gelingt Sensationsfund 

Diese Entdeckung wird in die Geschichte von Haimhausen eingehen: Der Haimhauser Architekt und Geschichtsforscher Hans Schindlböck (65) hat die Grundrisse des längst verschwundenen Wasserschlösschens gefunden.

Haimhausen– Zehn Jahre lang war Hans Schindlböck auf Spurensuche, denn der Ort ist gut verborgen: Dort wo früher das Haimhauser Wasserschlösschen stand, ist heute ein Wäldchen und dort, wo der Weiher war, ein Acker. Einzig ein paar alte Ziegel im Boden erinnern noch an das Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, von dem lange nicht einmal sicher war, ob es überhaupt je existiert hat.

Es gibt zwar einen Kupferstich aus dem Jahr 1712, auf dem das Schlösschen namens Favorita zu sehen ist. Bei einem Stich aus dem Jahr 1701 und auf Karten, die ab 1805 entstanden sind, fehlt aber jeder Hinweis darauf. „Lange Zeit wurde spekuliert, ob es sich nicht doch nur um einen Entwurf oder eine Vision gehandelt hat“, erklärt Schindlböck.

„Von da an waren wir sicher, dass das Schloss existiert“

Er ist Mitglied des Haimhauser Arbeitskreises Ortsgeschichte, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geheimnisse rund um die Geschichte der Gemeinde aufzudecken. Zufällig entdeckten die Forscher vor zehn Jahren in einem wissenschaftlichen Text eine Fußnote, wonach das verschollen geglaubte Archiv der Grafen Grafen Butler von Clonebough im baden-württembergische Sigmaringen sein sollte. Sie machten sich auf dem Weg in die Kleinstadt, fanden die Unterlagen – und kamen einer kleiner Sensation auf die Spur. Unter anderem war bei den Dokumenten ein Inventarverzeichnis dabei, in dem aufgeschlüsselt wurde, wie die Räume des Wasserschlosses aussahen und wie sie möbliert waren. „Von da an waren wir uns sicher, dass das Schloss existiert hat“, so Schindlböck.

Im 18. Jahrhundert gehörte zum Haimhauser Schlossareal ein großes Kanalsystem mit mehreren Weihern. Auch die Favorita, rund 30 Mal 20 Meter groß, war von Wasser umgeben. Im Zentrum war ein Ausstellungsraum, an den Ecken befanden sich vier Kabinette. Dort waren Kamine, Betten und Schreibtische untergebracht, an den Wänden hingen Ahnengalerien der Grafenfamilie. Außerdem hatte das Schlösschen eine Aussichtsplattform. Der Standort jedoch war völlig unbekannt.

So ging der Geschichtsforscher vor

Schindlböcks Ehrgeiz war geweckt. Ihm half bei seiner Suche, dass er sich durch seinen Beruf als Architekt mit Baustrukturen und Karten auskennt. Er fertigte zunächst eine digitale Zeichnung des Grundrisses an und stellte fest, dass das Schloss entgegen der ursprünglichen Annahme kein Holzbau gewesen sein kann. Dann verglich er Darstellungen verschiedener Kupferstiche, untersuchte alte Flussverläufe und forschte in unzähligen Karten nach. Schließlich stellte er auf einer Boden-Reliefkarte eine Erhebung fest, die zu der historischen Insel passte – der Standort war gefunden.

+ Die genaue Lage des Wasserschlosses steht jetzt fest, die Stelle wurde als Bodendenkmal eingetragen. Wo einst die Schlossinsel war, ist heuer der zungenförmige Abschluss eines Wäldchens, in dem man noch einige alte Ziegel findet. Daran schließt sich ein Acker an. Früher gab es dort einen Weiher mit einer Größe von 150 Mal 200 Meter. Auch dessen Spuren sind auf der Relief-Karte zu sehen. Das kleine Schlösschen befand sich in Sichtachse zum Hauptschloss, rund 370 Meter Luftlinie davon entfernt.

„Barocke Anlage wahrscheinlich aus der Zeit gefallen“

Aus den Unterlagen lässt sich schließen, dass es zwischen 1701 und 1712 von dem Grafen Franz Ferdinand von Haimhausen erbaut wurde. Es muss jedoch schon zwischen 1750 und 1800 wieder abgerissen worden sein. Über die Gründe gibt es Vermutungen. „Die Barocke Anlage war wahrscheinlich aus der Zeit gefallen“, sagt Schindlböck. Außerdem haben die Schlossbesitzer womöglich die Ziegel gebraucht. Eine Theorie ist, dass die Steine im Jahr 1780 für den Anbau des Hauptschlosses verwendet wurden. Ende des 18 Jahrhundert ging das Schloss an Familie Butler über. Es gibt einen Tagebucheintrag, wonach Graf Theobald Sigmund Josef Hubert Butler, der von 1794 bis 1829 Herr der Anlage war, zwei stinkende Weiher auffüllen hat lassen. „Vielleicht geschah das mit den Steinen der Favorita“, so Schindlböck.

Der 65-Jährige wird weiter an dem Thema forschen. „Ich versuche, den Weiher und die Insel noch genauer zu definieren.“ Das Landesdenkmalamt hat die Stelle bereits begutachtet und als Bodendenkmal registriert. Grabungen sind nicht geplant, der Ort soll als Naturraum erhalten bleiben. Der Wald gehört heute Familie Haniel.

Auch sie wusste bis vor kurzem nicht, dass dort einst die Favorita gestanden ist. „Es war auch für uns eine große Überraschung“, sagt Henriette Haniel. „Aber es freut uns natürlich, man sieht den Schlosspark mit ganz anderen Augen.“ Demnächst werden sich die Haniels und die Ortsgeschichtsforscher zusammensetzen und überlegen, ob etwa mit einer Tafel an das Wasserschlösschen erinnert werden kann.